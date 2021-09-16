Политика

Александр Козловский призвал псковичей поддержать на выборах «Единую Россию»

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский призвал псковичей поддержать на выборах, которые состоятся 17-19 сентября, кандидатов-единороссов. Свой призыв он озвучил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Напомним, Александр Козловский - кандидат в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу №148 (Псковская область) от «Единой России». На выборах в Псковское областное Собрание в первую «пятерку» команды единороссов входят губернатор Михаил Ведерников, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, главврач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко и бывший замкомандира 76-й дивизии Олег Грицаев.

«Мы видим, насколько эффективно работает губернатор Михаил Ведерников. Андрей Турчак инициировал много полезных законопроектов для жителей Псковской области. Александр Котов - авторитетный человек, политик с огромным опытом, которого поддерживают во всем регионе. Просим поддержать на сентябрьских выборах нашу команду, которая готова работать ближайшие пять лет на благо Псковской области», - призвал Александр Козловский.

Также гость студии перечислил ключевые проблемы, над решением которых намерена работать команда псковских единороссов в тесном взаимодействии с федеральными и региональными органами исполнительной власти. В их числе — решение кадрового вопроса в сфере здравоохранения, в том числе через повышение зарплат медиков и строительство «медицинского» корпуса ПсковГУ, и модернизация электросетевого комплекса Псковской области. Напомним, данные вопросы на минувшей неделе обсуждались на встрече президента РФ Владимира Путина и губернатора Михаила Ведерникова.

Смотрите также Владимир Путин провел встречу с Михаилом Ведерниковым

Александр Козловский напомнил, что партия «Единая Россия» не раз поднимала вопрос о выравнивании уровня зарплат медиков в регионах и столице. «На съезде партии Владимир Путин тоже обозначил, что будем работать в этом направлении. Уже дано поручение правительству подготовить соответствующие предложения. Важно, чтобы в конечном счете люди поняли, что для них нет разницы, в каком регионе работать. Да, полностью уравнять зарплаты в регионах и столице не получится, но, по крайней мере, они уже не будут отличаться в 3-4 раза», - пояснил гость студии.

В числе актуальных для Псковской области вопросов Александр Козловский также назвал необходимость модернизации электросетевого хозяйства.

Смотрите также Александр Козловский: В Псковской области назрела острая необходимость модернизации электросетевого комплекса

Кроме того, «Единая Россия» намерена добиваться улучшения качества мобильной связи и интернета. «Сегодня это не роскошь, а необходимость для современного человека», - убежден депутат. В то же время, по его словам, качество мобильной связи стало заметно хуже даже там, где еще 2-3 года назад проблем не было. «Мы живем в динамично развивающимся мире, поэтому у тех, кто хочет жить активно, развивать свой бизнес, получать качественную услугу, иметь связь с родными и близкими, должна быть такая возможность», - отметил Александр Козловский.

Качественная мобильная связь и интернет, по его словам, напрямую связаны с вопросами безопасности, когда речь идет о своевременном вызове пожарной бригады или скорой помощи. Это еще и вопрос демографии — молодежь не будет жить и заводить семьи там, где нет интернета, тем более, что многие работают удаленно, добавил депутат.

Проблему качества связи, по его мнению, надо решать комплексно: с одной стороны — реализация региональной программы по установке новых вышек мобильной связи, а с другой - желание и социальная ответственность самих мобильных операторов.

«Понятно, что на всей территории Псковской области должны быть хорошие дороги, связь, газ, надежное электроснабжение. Если эти составляющие будут, то образование, медицина, культура и госуслуги будут более доступны для населения. Блага цивилизации должны быть общедоступными - тогда регионы будут гармонично развиваться. Поэтому наша партия выступает за комплексное развитие территорий», - подчеркнул Александр Козловский.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва - Псковскому одномандатному избирательному округу №148 Козловского Александра Николаевича