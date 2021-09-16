Политика

Центр общественного наблюдения за выборами презентовали в Пскове

Центр общественного наблюдения за выборами презентован в Пскове сегодня, 16 сентября. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, председатель Общественной палаты Псковской области и руководитель Центра общественного наблюдения Наталья Горбачева рассказала, что видеонаблюдение будет идти 72 часа, начиная с 8 утра 17 сентября.

Центр общественного наблюдения за выборами создан на базе Общественной палаты Псковской области в целях обеспечения объективного и эффективного общественный контроля за ходом голосованиями. Центр находится по адресу: Псков, улица Некрасова, 17/11. В Центре общественного наблюдения за выборами работает телефон «горячей линии» 72-16-10.

Центр обеспечен 10 персональными компьютерами и мультимедийной панелью для трансляции видео с избирательных участков, она показывает 36 избирательных участков.

Гостей встречают волонтеры, выдают при необходимости средства индивидуальной защиты. В зале все время будут находиться волонтеры, специалист технической поддержки, представитель Общественной палаты, сотрудник полиции

Участие в работе Центра общественного наблюдения за выборами могут принять:

члены Общественной палаты Псковской области;

члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека;

уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченным по правам человека в Псковской области;

наблюдатели направленные в избирательные комиссии субъектами общественного контроля, по предъявлению ими направления наблюдателя и паспорта;

граждане, направившие заявку на участие в работе Центра;

представители зарегистрированных СМИ по предъявлению служебного удостоверения и редакционного задания;

иностранные граждане, аккредитованные в установленном порядке в качестве международных наблюдателей, либо международные эксперты.

При посещении Центра сведения о гражданах будут заноситься в журнал учета лиц. Форма журнала утверждена решением Совета Общественной палаты Псковской области.

Работа Центра общественного наблюдения за выборами будет организована с соблюдением необходимых противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19: термометрия на входе, выдача масок на входе, обработка рук дезинфицирующим средством, влажная уборка в помещении 2 раза в день.