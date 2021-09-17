Политика

Губернатор Ведерников: Три зимы и три лета

17 сентября 2021 года исполняется три года со дня вступления Михаила Ведерникова в должность губернатора Псковской области.

Так совпало, что эта дата, отнюдь не круглая, но значимая (по русской пословице, «Бог троицу любит») выпала на временной отрезок между двумя важнейшими событиями всего 2021-го года: символическим – открытием в деревне Самолва Гдовского района, на берегу Чудского озера, величественного мемориала, посвященного 800-летию Святого князя Александра Невского, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, и политическим – выборами 17-19 сентября депутатов Псковского областного Собрания и Государственной Думы.

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Примечательно, что из семи визитов Владимира Путина на Псковщину три, то есть без малого почти половина, - два официальных, в прошлом году и нынешнем, и один неофициальный, в Псково-Печерский монастырь, в гости к митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону осенью 2018-го, пришлись как раз на три года работы Михаила Ведерникова губернатором Псковщины. Можно считать эти числа и совпадения случайными, а можно увидеть и знаки свыше, при чем в двух измерениях – бытовом, рабочем, повседневном, и – судьбоносном, провиденциальном. Действительно, в стране трудится аж 85 глав регионов, но почему-то честь принять президента и патриарха накануне главных выборов текущей политической каденции выпала именно псковскому губернатору, - из чего легко сделать вывод: в большой политике, как и в жизни вообще, случайностей не бывает.

Тут можно далеко зайти в поисках глубинных смыслов и параллелей между Земным и Небесным (хотя политики любят искать и находить эти мистические соответствия и рифмы), и мы, конечно, не станем этим заниматься, но факт остается фактом: назначение Михаила Ведерникова временно исполняющим полномочия главы и его избрание в сентябре 2018-го на пост губернатора лишь на несколько месяцев «разминулось» с приходом епископа Тихона (Шевкунова) на должность владыки Псковской митрополии. Если в СМИ за митрополитом Тихоном утвердился неформальный титул «духовника Путина», то Михаил Ведерников – первый официальный «назначенец Путина» в регионе.

Для сравнения: предшественник Андрей Турчак был назначен и впервые избирался при президенте Дмитрии Медведеве. Два других, более ранних предшественника, губернаторы Михаил Кузнецов в 2004-м и Евгений Михайлов в далеком уже 1996-м, были избраны скорее вопреки воли администрации президента, нежели с ее согласия. Им, Кузнецову и Михайлову, приходилось как бы «встраиваться» в систему высшей власти, адаптироваться в ней и искать союзников (именно поэтому визитам первых лиц в те времена придавалось огромное значение в СМИ).

Напротив, и Андрей Турчак, и сменивший его на губернаторском посту Михаил Ведерников были направлены в регион главой государства. Тут важен посыл: есть путинский кадровый резерв, молодые спортивные люди, успешно прошедшие все необходимые карьерные коридоры и этажи, управленцы, готовые, если нужно, нырять со скалы в море, а если подписан президентский указ, – готовые отправиться выполнять задание руководства страны хоть на край света, хоть в пекло.

Михаилу Ведерникову повезло – ему досталась Псковская область. Опять же, по легенде, будущий псковский губернатор хоть и вырос на северо-западе России, в городе Выборге Ленинградской области, до своего неожиданного назначения на Псковщине никогда не бывал. Псковские жители тоже никогда о Ведерникове не слышали. Кто это? Что за человек и чиновник? Чем знаменит и замечателен? Никто не знал. Однако это уже не имело никакого значения. Им пришлось встретиться – Псковщине и Ведерникову, а порукой, куратором и главным движителем этой встречи стал президент Путин.

Эту управленческую схему можно назвать «имперской» или «царской»: именно так назначались и перемещались из одной провинции в другую губернаторы в Российской Империи.

Ведерников приехал в Псков из бывшей Восточной Пруссии, где занимал пост заместителя полпреда президента в Калининградской области. А до Калининграда он пять лет проработал в полпредстве президента на Северном Кавказе.

Еще раз подчеркнем: этот прямой и безусловный детерминизм руководителя государства с подчиненным, помимо своего сугубо административного, управленческого содержания, имеет и чисто политическую развертку: Ведерников был назначен в самом конце третьего срока Путина, когда президентская «вертикаль» в стране уже полностью сформировалась, и в качестве руководителей регионов стало востребовано поколение так называемых «молодых технократов», то есть чиновников, сделавших политическую и государственную карьеру уже стопроцентно при Путине, и своей карьерой полностью ему обязанных.

Здесь в политологии часто используется метафора «сыновья Путина», что вполне вписывается в возрастные рамки (Путин по отношению к Ведерникову, родившемуся в 1975 году, принадлежит как раз к «поколению отцов»), но, главное, соответствует политическим реалиям нынешней России: за два десятилетия, что Путин находится на вершине власти, как раз и сменилось одно целое поколение управленцев. На многих административных и бизнес позициях ровесники Путина уступили места своим символическим «детям». И дело тут, понятно, не в родственных или дружеских связях, а именно в карьере новых государственных топ-менеджеров, полностью сформировавшейся при Путине. Михаил Ведерников и стал наиболее последовательным и ярким воплощением этой новой управленческой парадигмы.

«Полит-бульдозер» губернатора

С приходом на пост губернатора Михаила Ведерникова кардинальные изменения произошли в политической культуре Псковской области. То, что сохранялось здесь еще с 1990-х — плюрализм мнений, широкая политическая палитра, наличие сильных местных общественно-политических деятелей и многое-многое другое — все это за минувшие три года было фактически утрачено. Ну или, образно говоря, забетонировано. В итоге исчезла самобытность псковской политической культуры. Да, ее особенности не подходили под современные российские политические стандарты. Да, этот тренд был задан еще при предшественниках Михаила Ведерникова, но именно при нем стал абсолютной нормой. Для многих, в том числе для журналистов, это потеря. В политической сфере произошла поляризация, модель стала монохромной, всё здесь теперь расписано и разложено по полочкам. В последние годы мы наблюдаем тотальное выжигание любой политической крамолы — как ее понимает действующая региональная власть. Степень зависимости всех игроков на политическом поле от команды губернатора многократно повышена. Депутаты различного уровня, руководители органов местного самоуправления, представители других групп зависимы от губернаторской власти.

Если раньше здесь наблюдалась полицентричная модель, то теперь всё стало куда более жестко.

В маргинальной среде пользователей оппозиционных телеграм-каналов принято Ведерникова всячески «демонизировать»: «вот, де, он, словно Терминатор, управляет регионом при помощи своего аккаунта в Инстаграме и закатывает в прокрустово ложе железобетонных стандартов все живое», но это мнение напоминает истерическую жалобу пациента, оказавшегося в дисциплинарном санатории, персонал которого заставляет соблюдать режим: «Да, а как вы думали? Валяться до обеда, обзываться и безобразничать за просто так теперь никто не позволит». Буквально в течение несколько лет Ведерников сначала предложил, а затем и навязал псковской общественно-политической ойкумене жесткий формат («или так, или никак»), но этот новый формат не есть какая-то его личная прихоть, а простое следование генеральному тренду Кремля: эпоха постмодернистского карнавала с его художественной игрой в поддавки и лавированием сквозь струи «управляемого хаоса» закончилась; настала эра «неовизантизма» с его строгой иерархией и однозначной сигнальной системой «свой - чужой». Тем, кто этого не заметил или не понял, пришлось уйти или самоликвидироваться, и это касается не только деятелей оппозиции, системной и несистемной, но и самой власти, тех же чиновников администрации. Не будем приводить конкретные примеры и называть фамилии, - они всем известны: иных уж нет, а те далече, остальные «встроились». Функция Ведерникова в этом процессе тотального переформатирования заключалась в том, чтобы служить «идеальным проводником» политики высшего руководства страны, как можно более успешно реализовать предложенные сверху управленческие схемы. Для наглядности позволю себе такую аналогию: в пойме реки Псковы существовала когда-то живописная территория, заросшая самосевом – кустами, деревьями и бурьяном. А потом в мэрии приняли решение сделать из этого дикого уголка зону отдыха. Пришли рабочие и за несколько лет вырубили все лишнее, посадили новые растения, проложили дорожки и поставили фонари. Теперь этот уголок старого Пскова называется Финский парк. Нечто похожее (с поправкой на общественную надстройку, разумеется) происходит сейчас во всей стране. И Псковщина в формате 2.0 здесь не исключение.

Ведерников-style

В октябре 2017 указом президента России Михаил Ведерников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Псковщины, и у него в запасе оставалось буквально несколько месяцев, чтобы быстро зарекомендовать себя перед жителями еще вчера незнакомого региона эффективным руководителем, из загадочного «инкогнито из Кенигсберга», из полного «ноунейма» превратиться в кандидата, которого не только узнают на улице, но и которому готовы доверить власть тысячи избирателей. Это была несомненная проверка на профпригодность, и с этой первой задачей, - подтвердить обоснованность своих притязаний на губернаторский пост, - Михаил Ведерников блестяще справился, набрав свыше 70% голосов граждан, пришедших на выборы.

В чем состояли слагаемые этого успеха?

Первое: полное и безоговорочное отождествление президента Путина и его ставленника Ведерникова. Ни о какой «федеральной проходимости» говорить уже было не нужно, поддержка Кремля была как бы изначально «зашита» в формат «Ведерников-стайл». Восемнадцатый год, если кто забыл, это год президентских выборов и уверенной победы на них Владимира Путина, год чемпионата мира по футболу в России и надежд с ним связанных. И одновременно это год пенсионной реформы, то есть рисков снижения президентского рейтинга, которые осенью 2018-го года еще не настали; отождествление «Мы говорим: «Ведерников», подразумеваем: «Путин», три года назад играло только в плюс.

Второе: политический имидж. Что касается личного стиля, то он явно импонировал большинству. Внешне Ведерников действительно напоминает собирательный образ агента спецслужб, принятый в голливудских фильмах: приятная внешность, спортивная фигура, правильная речь. Ничего вызывающего, крикливого, раздражающего ни в жестах, ни в риторике. Спокойный голос, доброжелательность, открытость были предъявлены публике как приметы фирменного стиля. Все достаточно сдержанно, и в то же время твердо.

Тут мне остается только использовать цитату из Википедии (привел бы другую, да, увы, не нашел), которая очень точно отражает общее впечатление: по оценке Центра политической конъюнктуры России, опубликованной весной 2019 года, Михаил Ведерников показал себя «энергичным функционером, которому свойственна аккуратная публичность и стремление к персональной ответственности».

В переводе на народный язык, «справный мужик», отвечающий «за базар»; «мужик сказал – мужик сделал».

Ведерников сразу декларировал несколько постулатов своего менеджмента: равноудаленность от региональных элит; опора прежде всего на аппарат администрации; жесткий контроль подчиненных и спрос с чиновников; режим работы «24 на 7», ставший притчей во языцех, с обязательным требованием к сотрудникам: «Если не справляешься, - уходи». Вот характерная цитата из первого отчета перед Псковским областным Собранием: «Мы трудностей не боимся, мы их решаем. По традиции, 24 на 7». По слухам, сам Ведерников иногда был так загружен работой, что ночевал в своем губернаторском кабинете на улице Некрасова, не имея времени на то, чтобы добраться до дома. К таким «сталинским» методам организации работы можно по-разному относиться: мол, ночью работает тот, кто не справляется днем, «штурмовщина до добра не доведет», но при этом следует признать, что простому народу трудоголики во власти обычно импонируют. В особенности, если народ видит результат. А результаты были. Реальные перемены, свидетельствующие, что новый губернатор эффективен, не заставили долго ждать.

Ведерников плюс

Время быстротечно, информационный поток бесконечен, мы быстро забываем то, что случилось на прошлой неделе, и три губернаторских года (в действительности – почти четыре) нельзя «вбить» в формат более-менее читабельной статьи, но основные вехи отразить все-таки можно. Что Михаил Ведерников может поставить себе в несомненную заслугу? Такое, с чем и спорить никто не станет? И что уже вошло учебник по истории Псковской области?

Михаил Ведерников смог организовать регулярную и планомерную работу с федеральным центром по «добыванию» и «выбиванию» денег из министерств и ведомств (а это каждый год миллионы и даже миллиарды рублей) на различные региональные инфраструктурные проекты.

Сегодня трудно поверить, что еще каких-то три года назад Псковщина всерьез претендовала на звание «медвежьего угла» России, эксперты говорили о транспортной «изолированности» Псковской области. И это в начале XXI века!

Запуск регулярных рейсов поезда «Ласточка» из Пскова в Санкт-Петербург и обратно плюс возобновление авиационного сообщения с Москвой и другими городами сделали Псков одним из признанных центров внутреннего туризма. Так, два года назад только пассажиропоток аэропорта «Княгиня Ольга» вырос в пять раз и составил более 33 тысяч пассажиров. Разразившаяся в стране и мире пандемия коронавируса на время свернула этот позитивный процесс, но уже в этом году туристический поток снова бьет былые рекорды, чему, разумеется, способствует успешно восстановленная транспортная доступность региона.

Летом 2019 года Псков в целом успешно провел Ганзейские дни. От этого небольшого «международного праздника выходного дня» Пскову в наследство осталось несколько значимых объектов: реконструированная Псковская областная библиотека, студенческий кампус ПсковГУ и обновленный стадион «Машиностроитель». И хотя начинались эти масштабные проекты задолго до Ведерникова, завершать и вводить их в эксплуатацию придется именно команде Ведерникова. А кто завершит, тот и запишет их себе в актив. На стадионе «Машиностроитель» вчера перерезали красную ленточку. Кампус для студентов ПсковГУ обещают открыть к новому году.

Продолжает работу автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области», созданная по поручению президента Путина и инициативе владыки Тихона. В списке реставрируемых объектов Окольный город, Святогорский и Спасо-Мирожский монастыри, Церковь Троицы в Мелетово, купеческие дворы в Велье и ансамбль усадьбы Строганова.

Получил федеральный статус объединенный Псково-Изборский музей-заповедника, в прошлом году открыший для туристов сразу три музеефицированные башни – Варлаамовскую, Высокую и Плоскую. Сейчас там разместились экспозиции музея. Как и в открывшихся экспозиционных пространствах недавно отреставрированного Двора Постникова. Совсем скоро откроются после капитального ремонта и реставрации знаменитые Поганкины Палаты и художественная галерея Фан-дер-Флита. Вне сомнений, все эти музейные приобретения сделают Псков еще более привлекательным в схеме туристического потока «Серебряного ожерелья России».

При всех издержках и кадровых ошибках (например, не удалось избежать чехарды в менеджменте предприятия), сегодня можно констатировать, что именно команда Ведерникова спасла от неминуемого банкротства транспортный флагман региона - «Псковпассажиравтотранс». Ситуация на предприятии стабилизировалась, автопарк получил новые автобусы. Всего для предприятия было закуплено 249 новых автобусов на общую сумму 1 миллиард 250 миллионов рублей. За общественный транспорт в Пскове уже не так стыдно, как еще три года назад.

Существенно обновила парк карет Служба скорой помощи региона: в общей сложности врачи «неотложки» в течение двух лет получили 138 автомобилей. В январе 2019 года введен в эксплуатацию Псковский перинатальный центр.

В целом, кто бы сейчас что ни говорил, Псковская область достойно ответила на главный вызов последних полутора лет – пандемию КОВИД-19.

За кратчайшие сроки была построена современная инфекционная служба, по оценке губернатора, «высочайшего класса», емкостью 360 коек. Силами Минобороны в Псковской области были построены три многофункциональных медицинских центра, полностью покрывающих потребности региона по лечению инфекционных заболеваний как у взрослых, так и у детей. «Раньше о таком мы не могли и мечтать», - оценил сделанное в своем отчете Михаил Ведерников.

В декабре прошлого года после реконструкции были вновь открыты для пешеходов уникальные Цепные мосты в городе Острове, сразу ставшие одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей Псковщины.

Наконец, именно при губернаторе Михаиле Ведерникове были проведены все необходимые законодательные процедуры, творческие конкурсы и приняты долгожданные символы Псковской области – гимн, флаг и герб Псковской области.

Ведерников: Предварительные итоги

Понятно, что сейчас я выхватил из длинного, многостраничного губернаторского отчета за три года лишь самые наглядные и яркие факты и события. Все конкретные цифры и подробности из жизни системы здравоохранения, образования, финансов, ЖКХ, социальной сферы и культуры в свое время были озвучены перед депутатами Псковского областного Собрания и остались в электронных архивах официального сайта администрации Псковской области. Сегодня, с учетом обратной временной перспективы, эти документы очень интересно читать. А ведь за каждой цифрой – повседневные дела и судьбы живых людей. Новый автомобиль скорой помощи или новый выставочный зал, новое медицинское оборудование или строительство новой школы цепляют и захватывают жизни сотни тысяч. Без всяких скидок и преувеличений.

Так, опять же, исторически вышло, что три года губернаторства Михаила Ведерникова четко разделились на две половины: «до-ковидную» и «коронавирусную», и это два абсолютно разных периода в истории региона. В январе двадцатого года никто и предположить не мог, в какую катастрофу обрушится мир. А катастрофа тут самое точное слово, и мы внутри этой катастрофы живем.

Если первый период губернаторства Ведерникова характеризовался настройкой, «наладкой» системы управления, приведения ее шестеренок в функциональное состояние, то второй стал проверкой на прочность, временем ее реальной апробации.

Сегодня можно признать, что система, построенная Михаилом Ведерниковым, не только выдержала все испытания и нагрузки, но и показала свою эффективность. Значит, режим «24 на 7» был оправдан и необходим, а система способна к самонастройке и развитию. Впереди еще два года официально отведенного законом губернаторского срока. Какими они сложатся, сейчас нет смысла да и глупо загадывать. Но в том, что список достижений в следующем отчете Михаила Ведерникова снова пополнится, - особых сомнений нет.

Александр Донецкий