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Политика

«Хайпожоры»: Политическая вакханалия близится к финалу. ВИДЕО

17.09.2021 12:58|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 17 сентября.

Константин Калиниченко и Сергей Васильев обсудили темы:

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Теги: #политика #соцсети #выборы 2021 #хайпожоры
Источник: Псковская Лента Новостей
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