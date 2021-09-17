«Хайпожоры»: Политическая вакханалия близится к финалу. ВИДЕО

Росреестр приглашает псковичей на День открытых дверей

В Россию хотят привлечь полмиллиона человек по программе добровольного переселения

Псковичам рассказали о росте цен на автомобили в сентябре

В трех районах Псковской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с АЧС