Политика

«Голосование идет активно и оживленно»: Алексей Севастьянов сделал свой выбор в Изборске

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов проголосовал на выборах в региональный парламент и Госдуму сегодня, 17 сентября, на избирательном участке в деревне Изборск Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Голосование идет весьма активно и весьма оживленно. Я даже не ожидал. Это подтверждает, что людям любого возраста это небезразлично. Я проголосовал. Надеюсь, вы проголосуете тоже», - отметил он.

Алексей Севастьянов рассказал, что собирается посетить городские избирательные участки. «Хотелось бы надеяться, что там процесс голосования идет так же активно», - сказал депутат.

Напомним, сегодня в Псковской области стартовали выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. Избиратели смогут голосовать в течение трех дней — 17, 18 или 19 сентября.