Политика

Начинается видеотрансляция онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021. Время избранных»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию Всероссийского политического онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021. Время избранных», который в эти минуты начинается в проектном офисе «Команда 2018» в Пскове.

К участию в мероприятии приглашены лидеры региональных отделений политических партий, депутаты и кандидаты, представители Избирательной комиссии Псковской области, эксперты и общественные наблюдатели, журналисты и волонтеры.

Начнется «Ночь выборов» с объявления предварительных итогов голосования председателем Избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым. Планируются выступления лидеров региональных отделений всех политических партий, кандидатов в депутаты Госдумы, областного Собрания, экспертов и наблюдателей. Ожидаются острые дискуссии в рамках обсуждения хода и итогов выборов.

К участию в марафоне приглашены руководители Псковской области и города Пскова. Запланированы прямые включения с участием экспертов из Великих Лук и Санкт-Петербурга.