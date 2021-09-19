Глава ЦИК предложила проводить выборы в каникулярную неделю

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выразила мнение, что в октябре можно продумать единую каникулярную неделю в школах и проводить единый день голосования именно в эти сроки. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, возможно, это предложение «не очень хорошее, но в любом случае надо будет собирать специалистов, взвешивать все аспекты, если трехдневное голосование приживется». «Оно может прижиться, потому что, если даже специалистам или политикам это не нравится, а людям нравится. Это все опросы показывают. Придется обсуждать. На мой взгляд, конец октября (оптимальная дата - ред.)», - подчеркнула глава ЦИК.
Она уточнила, что переносить участки из зданий школ «невозможно, поскольку их (участков - ред.) очень много, они уже адаптированы, привычны, и людям удобно там голосовать, так как они находятся в шаговой доступности».