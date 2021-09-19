Политика

Преодоление проходного барьера «Новыми людьми» стало главной интригой думских выборов - политтехнолог

Прохождение партией «Новые люди» пятипроцентного барьера означает новый расклад политических сил в Госдуме, считает первый вице-президент Фонда «Центр политических технологий» Алексей Макаркин.

«Этот результат новой политической партии показал, что в России, действительно, подросли новые люди - без кавычек, выросло новое поколение. Другая причина успеха "Новых людей" в том, что эта партия показала себя как нерадикальная, и в то же время выступает против запретов. Все прежние парламентские партии были, во многом, консервативны», - сказал Макаркин в воскресенье «Интерфаксу».

По оценке аналитика, «Новые люди» провели «аккуратную и осторожную кампанию». «Они высказывались не очень сильно, и не очень резко, но смогли сделать так, чтобы их запомнили. Модернистски настроенный электорат признал в этой партии если не своих, то тех, кто готов пойти навстречу. Эта тенденция уже обозначилась на региональных выборах 2020 года, где "Новые люди" прошли в Калуге и в Рязани, отнюдь не в самых либеральных регионах. Как мы видим из первых предварительных результатов, этой партии удаётся конвертировать тот успех уже на федеральном уровне», - сказал собеседник агентства.

«В целом, прохождение в Госдуму пятой партии стала одной из главных интриг завершившейся кампании. Интрига, прежде всего, в том, что модернистские избиратели теперь будут представлены в парламенте. Не думаю, что успех "Новых людей" следует называть вытеснением партии "Яблоко" на леволиберальном фланге. "Яблочников" просто не было необходимости вытеснять, поскольку у них и раньше были крайне невысокие результаты», - отмечает аналитик.

Что касается более скромного результата партии власти по сравнению с выборами 2016 года, то, по мнению политтехнолога, в этом есть определенная закономерность. «Пока обработано небольшое количество протоколов, и результаты "Единой России" будут подтягиваться вверх, но, тем не менее, в итоге, полагаю, окажутся скромнее, чем пять лет назад. Почему? Несколько лет назад повысили пенсионный возраст. Вот и ответ», - считает эксперт.

По итогам подсчета 12,25% протоколов партия «Единая Россия» набирает более 40% голосов, пятипроцентный барьер преодолевает ещё четыре партии. Соответствующие данные размещены на информационном табло в ЦИК России.

КПРФ набирает 24,40%, ЛДПР - 9,30%, у «Новых Людей» - 7,59%, за ними «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 6,86%.

«Партия пенсионеров» набирает 3,05%. Партия «Яблоко» с 0,83% уступает «Российской партии Свобода и справедливость» (0,84%), Российской экологической партии «Зеленые» - 1,18% и партии «Коммунисты России» - 1,55%.