Зюганов считает, что «Единой России» не удастся сохранить конституционное большинство в новом созыве Госдумы

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что по результатам прошедших выборов «Единой России» не удастся сохранить конституционное большинство в восьмом созыве Госдумы.
«Если объективно смотреть, то нет, если мухлевать, то это очень опасная ситуация», - сказал Зюганов в воскресенье журналистам, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».
Он считает, что «КПРФ удвоила-утроила повсеместно результат».
Зюганов также предостерег от фальсификаций на выборах.
«Попытка фальсификаций существенно усугубит обстановку», - сказал Зюганов.
Тем временем после обработки 15% протоколов «Единая Россия» с учетом одномандатников уже получает простое большинство в Госдуме.
Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» проводит в Госдуму 148 одномандатников после подсчета 15,2% протоколов. И это далеко не конечный результат.
По федеральному округу у «Единой России» 41,6%, что дает партии минимум 93 места. Таким образом, партия уже получает свыше 240 мест из 450.