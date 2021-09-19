Политика

Борис Елкин: Включение отопления никак не связано с выборами

Включение отопления в Пскове было связано с погодными условиями, а не с выборами. Об этом исполняющий полномочия главы администрации города Борис Елкин сообщил в ходе Всероссийского политического онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021. Время избранных» в Пскове 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ситуация с включением отопления очень двоякая. Любое начало отопительного сезона имеет свои трудности, и они, наоборот, могут испортить все, что было сделано до этого. Но включение отопления в Пскове было связано с погодными условиями, а не с выборами», - подчеркнул Борис Елкин.

Он отметил, что в этом году было много кандидатов и в Государственную Думу, и в Псковское областное Собрание депутатов.

«Большое количество депутатов добавляет интерес и изюминку. Без гонки процесс выборов будет неинтересен. Хотелось бы, чтобы победили сильнейшие - те, кто принесет пользу и стране, и Псковской области», - отметил исполняющий полномочия главы администрации города.

По словам Бориса Елкина, он вместе с главой Пскова Еленой Полонской проделал большую совместную работу, благодаря чему выборы не давали поводов для волнений и появления проблем.

«Были определенные трудности технического характера - в частности, с отоплением. Его пока не все получили. Есть трудности с управляющими компаниями - они нам подпортили общие рейтинги», - заключил Борис Елкин.