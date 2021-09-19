Политика

У «Единой России» появились шансы на конституционное большинство в Госдуме - СМИ

Партия «Единая Россия» имеет шансы на получение конституционного большинства в новом составе Государственной Думы, следует из предварительных итогов голосования.

Как передает «Интерфакс», согласно данным информцентра ЦИК, после подсчета 32,62% протоколов по федеральному округу «Единая Россия» набирает 45% голосов - это 101 место в парламенте.

За счет не прошедших в Думу партий единороссы могут претендовать еще на десять мест после их пропорционального распределения между победителями. Если к этому добавить 190 потенциальных депутатов-одномандатников, а именно столько кандидатов от Единой России» лидирует после подсчета 33% протоколов УИК, то партия займет свыше 300 кресел - конституционное большинство.

В настоящее время подсчет голосов продолжается. При этом текущие данные ЦИК не учитывают результаты онлайн-голосования в шести регионах и Москве.