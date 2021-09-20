Политика

В псковском УФСИН рассказали, как прошли выборы в СИЗО

Выборы депутатов Госдумы и депутатов областного Собрания состоялись на территориях СИЗО-1, СИЗО-2 и Исправительного центра №1 УФСИН России по Псковской области. В голосовании участвовали около 300 обвиняемых, подозреваемых в совершении преступлений и осужденных, приговоры в отношении которых не вступили в законную силу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФСИН.

«Свое избирательное право реализовали и осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, и состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции. В выборном процессе участвовали около 60 граждан, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий и более 10 осужденных к принудительным работам, находящихся в исправительном центре города Великие Луки», - рассказали в ведомстве.

В УФСИН также отметили, что в учреждениях были созданы все необходимые условия для проведения выборов в соответствии с установленными нормами закона. Для голосования установили переносные урны. Предварительно сотрудники учреждений разъяснили голосующим порядок и процедуру проведения выборов, довели информацию о кандидатах.

В дни голосования избирательные участки посетили члены общественной наблюдательной комиссии региона Андрей Холмов, Владимир Болдышев, Владимир Флавьянов. Они отметили, что нарушений во время проверки не выявлено, голосование организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и ЦИК России.