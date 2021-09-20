Политика

Мы видим запрос общества на некое обновление - Александр Козловский

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский увидел в итогах прошедших выборов запрос на обновление. Об этом он сообщил на брифинге 20 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы видим запрос общества на некое обновление. Среди наших кандидатов есть новые лица, их поддержали избиратели. Новые партии тоже востребованы обществом, вижу, что у нас появляются новые партии. Надеюсь это даст некое оживление в Псковском областном Собрании депутатов и в Госдуме», — сказал Александр Козловский.



По словам политика, особых сюрпризов и неожиданностей на выборах не было.



Александр Козловский также сообщил, что является сторонником трехдневного формата проведения выборов. «Наверное, благодаря трехдневному голосованию получили достаточно высокую явку. Для псковской области она несколько выше, чем ожидали. Я думаю, это помогает привлечь избирателей и дает возможность проголосовать всем», - заключил он.