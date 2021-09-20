Политика

«Дом Советов»: Александр Котов об итогах выборов и обновлении областного Собрания. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 21 сентября.

Гость студии – председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. Разговор был посвящен итогам прошедших с 17 по 19 сентября парламентских выборов. Также ведущий Максим Костиков поговорил с гостем о произошедших после выборов изменениях в составе регионального парламента и, в частности, о том, как будет формироваться фракция единороссов.