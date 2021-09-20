Политика

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Разговор будет посвящен итогам прошедших с 17 по 19 сентября парламентских выборов. Также ведущий Максим Костиков поговорит с гостем о том, как после выборов изменится состав регионального парламента и, в частности, фракции единороссов.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.