Политика

Протестные настроения имеют под собой основания - Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 сентября заявил о том, что протестные настроения имеют под собой основания.

«Протестные настроения имеют под собой основания. Это не просто выдуманные капризы - объективно, с экономической точки зрения люди живут не очень благополучно. Здесь перечислю несколько существенных проблем. Это низкие пенсии в нашей стране. Это проблема не только Псковской области, а проблема в целом по стране. Низкие заработные платы - это проблема, характерная для таких регионов, как Псковская область, с низким уровнем социально-экономического развития», - сказал он.

Кроме того, необходимо озаботиться состоянием дел на селе, подчеркнул Александр Котов. «Там проблемы с дорогами, уличным освещением, работой социальных учреждений. Сельские клубы в весьма плачевном состоянии. При формировании бюджета будем ставить вопрос об увеличении норматива для сельских поселений по уличному освещению, по содержанию муниципальных дорог. И нужно сделать так, чтобы работала программа по ремонту сельских клубов», - отметил спикер регионального парламента.

Результаты ряда оппозиционных кандидатов на выборах, которые были близки к победе, Александр Котов связал с тем, что «люди хотят увидеть изменения в лучшую сторону». «Это запрос на перемены. Это желание изменить ситуацию в лучшую сторону», - сказал он. По его словам, люди таким образом выражают протест.

«Нам очень серьезно предстоит в этом направлении работать. Понятно, что не все зависит от региона. Не все зависит от возможности региональных властей. Во многом это общефедеральная проблема. И мы будем продолжать работать с федеральным центром, чтобы изменить систему межбюджетных отношений. Если нам это удастся сделать в ближайшее время, люди обязательно почувствуют перемены в лучшую сторону», - добавил Александр Котов.