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Политика

Александр Котов о предстоящих шагах нового созыва Псковского областного Собрания депутатов 

21.09.2021 19:22|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дом Советов», который вышел на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 сентября. Гостем эфира председатель Псковского областного отделения Собрания, заместитель председателя регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. Ведущий Максим Костиков обсудил с предстоящими шагами избранных в ходе прошедшей кампании депутатов Псковского областного Собрания.

 

Максим Костиков: Выборы завершились. Останется ли руководство Собрания прежним? Будут ли новые лица? Сейчас начнется формирование новой структуры в областном Собрании. Сохранится ли прежняя модель? Произведете ли какие-то сокращения? Потому что число депутатов сократилось.

Александр Котов: После обнародования результатов выборов Избирательная комиссия проведет собрание избранных депутатов. На этом общем собрании депутаты изберут организационный комитет во главе с самым старшим по возрасту депутатом, который будет заниматься подготовкой и проведением организационной сессии. После этого мы будем обсуждать структуру, кандидатуры, которые займут те или иные посты: начиная с председателя и заканчивая депутатами, которые будут занимать штатные должности. Сейчас у нас в Собрании 10 штатных единиц вместе с председателем. Сделать так, чтобы было меньше, уже невозможно. Если сейчас сокращать это число, то мы уже просто не сможем нормально организовать работу Собрания. Все четыре комитета по разным направлениям сохранятся. Сокращения штатных единиц не будет.

Появилось 10 новых депутатов. Больше, чем треть поменялась. И это правильно. Я считаю, что обновление - это хорошо, и оно должно быть. Я надеюсь, что у нас будет и обновление в руководстве областного Собрания. В числе этих новых депутатов есть люди, которые вполне профессионально готовы возглавить комитеты, занять штатные должности, которые определены структурой.

У нас три комитета в областном Собрании возглавляют председатели, которые работают на профессиональной постоянной основе, а один комитет - председатель, работающий на нештатной основе. Эту ситуацию все-таки надо поменять. Исходя из опыта и практики, я считаю, что все комитеты должны возглавлять депутаты, которые работают на профессиональной, постоянной основе. Так законотворческий процесс можно организовать более качественно. Буду вносить такое предложение. Надеюсь, что коллеги меня поддержат.

Радиослушатель: В новом созыве сократили число депутатов. Не стоит ли сократить число штатных депутатов? Зачем каждой фракции давать по штатной единице?

Александр Котов: В Псковском областном Собрании 10 штатных единиц вместе с председателем. Ни в одном регионе такого маленького количества штатных депутатов просто нет. Это вопрос экономии бюджетных средств. У нас четыре комитета. Две штатные должности на каждый комитет — это уже восемь депутатов. Просто невозможно сократить. Потому что организовать законотворческий процесс будет невозможно.

Каждая политическая партия, которая прошла в законодательный орган, имеет право получить одну руководящую должность на профессиональной, штатной основе. Мы обязательно выполним требования федерального закона. Шесть человек из десяти должны занять руководящие штатные должности.

Максим Костиков: Какие сейчас задачи стоят перед областным Собранием? Что до конца года областные депутаты планируют рассмотреть?

Александр Котов: Когда проведем организационную сессию, сформируем руководящий состав, мы сразу же приступим к бюджетному процессу. Сейчас готовится проект закона о бюджете.

Исходя из тех встреч, которые провели в большом количестве с избирателями, нам нужно при подготовке проекта закона о бюджете отразить проблемы, которые озвучили избиратели.

На встречах подняли огромный пласт проблем. Мы их систематизируем и будем планировать работу. За короткий срок, конечно, ее не сделаем. Но задача как раз заключается в том, чтобы в этот процесс вовлечь не только депутатов от «Единой России», но и представителей всех политических партий.

Максим Костиков: Как вы считаете, сохранитесь ли накал избирательной борьбы сейчас, на первых сессиях областного Собрания, при принятии бюджета? Отразится ли этот ажиотаж на работе депутатского корпуса? И можно ли говорить о том, что в областном Собрание прошли люди, готовые искать компромисс?

Александр Котов: Я считаю, что у нас есть возможность для конструктивного диалога. Считаю, что люди, которые стали депутатами Псковского областного Собрания в новом созыве, способны на конструктивный диалог.

Надо забывать про выборы, сосредоточиться на работе в законодательном органе, вести здоровую дискуссию и искать пути решения существующих в регионе проблем. Безусловно, отголоски избирательной кампании будут. Знаю это по опыту. И, скорее всего, на первой сессии это прозвучит и, возможно, на сайте.

 

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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