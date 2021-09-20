Политика

ЦИК РФ опубликовал распределение мандатов в Госдуме нового созыва

Центризбирком РФ опубликовал распределение мандатов в Госдуме нового созыва. Как передает «Интерфакс», партия «Единая Россия» получила, по предварительным сведениям, 324 места в Госдуме: по федеральным спискам кандидатов - 126 депутатских мандатов и по итогам выборов по одномандатным округам - 198 депутатских мандатов. Таким образом, у партии конституционное большинство в нижней палате парламента.

КПРФ в общей сложности получила 57 депутатских мандатов, из них 48 - по федеральным спискам. Третьей по количеству мест в Госдуме стала партия «Справедливая Россия - За правду», у нее 27 депутатских мандатов, из них 19 по федеральным спискам и 8 по одномандатным округам. У ЛДПР 21 депутатский мандат, только два из которых получены в результате победы кандидатов по одномандатным округам.

Партия «Новые люди», преодолевая 5% барьер на выборах, получила 13 депутатских мандатов. Также по одному депутатскому мандату у партий «Гражданская платформа», партии «Родина» и у «Партии Роста». Кроме того, депутатские мандаты получат 5 самовыдвиженцев.

Выборы в Госдуму VIII созыва прошли в РФ по смешанной системе - 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.