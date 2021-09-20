Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Соповым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Избирательный цикл-2021 завершился. Накануне Избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты выборов депутата Госдумы по псковскому округу №148 и в Псковское областное Собрание.

Сегодня гость студии – председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов - подведет итоги избирательной кампании: даст оценку работе участников выборов, прежде всего, политических партий и кандидатов — все ли было корректно и в рамках правил? Можно ли результаты выборов 2021 года считать легитимными? Насколько актуальна для нашего региона проблема провокаций, фейк-ньюс? Каково будущее избирательной системы страны: уйдем ли мы полностью в электронную электоральную политику? Станет ли голосование в будущем электронным и дистанционным?

Подробнее об этом с гостем студии поговорит ведущий Константин Калиниченко.

Трансляция завершена.