Политика

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Львом Шлосбергом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость сегодняшнего эфира – лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг.

Избирательный цикл завершился, выборы прошли, итоги подведены. Есть победители и проигравшие, но, так или иначе, нам с этими парламентами жить следующие 5 лет. Как лидер псковского «Яблока» оценивает состоявшиеся выборы? Что по легитимности, как говорит молодой избиратель? Как дистанционное досрочное голосование повлияло на итоги и можно ли ему доверять? Что ждет псковское «Яблоко» и что ждет партию после, мягко говоря, не самого удачного выступления?

Подробнее об этом и многом другом с Львом Шлосбергом побеседует ведущий Константин Калиниченко. Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.