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Политика

«Единая Россия» получила 324 мандата в Госдуму из 450

24.09.2021 13:35|ПсковКомментариев: 1

«Едина Россия» получила 324 мандата в Госдуму из 450 по итогам выборов 17-19 сентября. Об сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова 24 сентября.

КПРФ получает 57 мандатов, «Справедливая Россия - За правду» - 27 мандатов, ЛДПР - 21 мандат, «Новые люди» - 13. Элла Памфилова отметила, что партии «Родина», «Гражданская платформа», «Партия Роста» получают по одному мандату, и пять мандатов получают кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Глава ЦИК пояснила, что это «общее распределение 450 мандатов с учетом результатов по федеральному избирательному округу и по одномандатным округам», пишет «Интерфакс».

Напомним, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский выиграл выборы в Госдуму по 148-му избирательному округу.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который возглавлял территориальную группу федерального списка кандидатов партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, продолжит работу на своем посту, а его мандат перейдет следующему по списку кандидату.

Партия «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму в Псковской области, набрав 40,07% голосов, по результатам обработки 100% протоколов по единому избирательному округу. В минувшие выходные в Псковской области проходило трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного собрания. Кроме того, граждане выбирали главу Куньинского и Новосокольнического районов. В регионе было открыто 609 избирательных участков.

Теги: #политика #выборы в Госдуму #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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