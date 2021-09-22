Политика

Центризбирком утвердил итоги выборов в Госдуму

Центризбирком России подписал протокол о выборах депутатов Госдумы, согласно которому прошедшие выборы признаны состоявшимися и действительными. Члены ЦИК РФ подписали соответствующий документ на заседании комиссии 24 сентября

«Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования. ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными», - подчеркнула глава комиссии Элла Памфилова.

Член комиссии от КПРФ Евгений Колюшин выразил особое мнение о несогласии с итоговыми результатами выборов, пишет «Интерфакс».

По его мнению, были нарушения принципов свободных выборов и равного избирательного права. В частности, в ходе голосования на телевидении с государственным участием не соблюдалось равное по времени освещение предвыборной деятельности. «Партия "Единая Россия" находилась в привилегированном положении по сравнению с другими партиями, участвующими в парламентских выборах», - заявил Евгений Колюшин.

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Кроме того, он считает, что на выборах не был обеспечен статус избирательных комиссий, предполагающий свободу при организации и проведении выборов. «Избирательная кампания показала, что общественный потенциал комиссий используется далеко не всегда в интересах свободных выборов», - добавил он.

Также, по его словам, избиратели на прошедших выборах не имели правовых гарантий тайны голосования, не было соблюдено право на корректность учета и обработки волеизъявления в системе. Евгений Колюшин отметил, что далеко не все предусмотренные избирательным законодательством права могут быть реализованы при проведении дистанционного электронного голосования.