Политика

Андрей Турчак: Состав фракции «Единой России» в Госдуме обновится наполовину

Состав фракции «Единой России» в VIII созыве Государственной Думы обновится наполовину. Об этом объявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Как сообщалось ранее, партия сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента и получила 324 мандата.

«Единая Россия» в текущем избирательном цикле уверенно победила на выборах всех уровней — и губернаторских, и в законодательные собрания, и муниципальных. Но важнейшей нашей победой, конечно, стало сохранение конституционного большинства в Государственной Думе, подчеркнул Андрей Турчак, комментируя итоги выборов, которые подвел Центризбирком.

«Наряду с опытными депутатами в Думу приходит много новых в политике лиц. Это волонтеры, врачи, учителя, предприниматели, работники культуры и социальной сферы. Есть представители Общероссийского народного фронта, движения «Мы вместе», победители конкурсов «Лидеры России» и «ПолитСтартап». Много молодежи (18%), примерно каждому пятому нашему депутату не исполнилось 35 лет. В результате наша фракция в Госдуме обновилась примерно наполовину», — цитирует секретаря Генсовета партии пресс-служба ЕР.

Напомним, выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. Партия выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и одномандатным округам. Федеральный список по предложению президента Владимира Путина возглавили министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при Президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.