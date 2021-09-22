Политика

Захар Прилепин откажется от депутатского мандата из-за президентских амбиций

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Захар Прилепин, занимавший второе место в общефедеральной части партсписка на выборах в Госдуму, принял решение отказаться от депутатского мандата. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на секретаря президиума центрального совета СРЗП Александра Казакова.

«Захар Прилепин после получения сдает мандат депутата Государственной думы и передает его нашему товарищу и соратнику Дмитрию Кузнецову, который был первым номером в нижегородском списке, но в результате различных махинаций со стороны партии власти в Думу пройти не смог»,— сказал Казаков. Он объяснил, что интерес Прилепина к Нижегородской области понятен, потому что это место он считает своей родиной, в том числе и исторической, откуда «всегда ходили на Москву, в том числе Минин и Пожарский».

«Захар отказывается от мандата депутата, потому что на самом деле он ему не очень-то и нужен,— отметил Александр Казаков.— Мы все готовимся к следующим выборам, и это будут выборы 2024 года. Позиция губернатора, которую, мы надеемся, Захар займет в ближайшее время, преимущественна, потому что на высшие федеральные посты, включая президентский, можно заходить либо с платформы федерального министра, либо с платформы губернатора. Губернатор лучше, потому что он работает с людьми, находится с ними в постоянном контакте, работает на земле. А федеральные министры сидят в башне из слоновой кости и вообще не знают, что происходит у нас в стране. На мой взгляд, Захар сделал очень обоснованный сильный ход, и все мы его поддержим».