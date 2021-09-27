Политика

В Госдуму внесли законопроект о региональной власти

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату проект нового закона о региональной власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу думского комитета по госстроительству.

Фото: duma.gov.ru

«Сегодня в Государственную Думу внесен проект нового закона о региональной власти, подготовленный во исполнение обновленных положений конституции - проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе.

По слова самого Крашенинникова, «законопроект подготовлен в развитие положений конституции о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации публичной власти в субъектах РФ».

Законопроектом о региональной власти также предусмотрен механизм ответственности депутатов заксобраний, вплоть до освобождения от должности.

«Законопроектом предусмотрено, что все региональные депутаты замещают государственные должности субъекта РФ - независимо от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. По аналогии с депутатами Госдумы и муниципальными депутатами предлагается механизм ответственности для региональных депутатов в виде предупреждения, освобождения от должности в региональном парламенте», - проинформировала пресс-служба.

Срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ составит пять лет.

«В целях обеспечения стабильности системы публичной власти срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ устанавливается на пять лет (сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать пять лет)», - пояснили в пресс-службе комитета.

Внесенный в Думу законопроект также снимает запрет для губернаторов избираться на более чем два срока подряд.

«В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», - сказал Клишас.

Как он сообщил, законопроект о региональной власти расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернатора в связи с утратой доверия президента. Документом также предусмотрены выговоры и предупреждения главам субъектов РФ со стороны президента. Глава региона после его отрешения президентом РФ от должности пять лет не сможет претендовать на пост руководителя региона.

Кроме того, в Госдуму внесли законопроект, который предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. «Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица – "Глава субъекта Российской Федерации" и наименование высшего исполнительного органа – "Правительство субъекта Российской Федерации", - заявил Андрей Клишас.