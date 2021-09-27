Политика

Избирком зарегистрировал избранных по партийным спискам депутатов областного Собрания

Избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва, избранных по единому избирательному округу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Постановление «О регистрации депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, избранных по единому избирательному округу» принято на 205-м заседании облизбиркома сегодня, 27 сентября.

Члены комиссии приняли решение о регистрации депутатов Псковского областного Собрания седьмого созыва, избранных по единому избирательному округу, в количестве 13 человек:

«КПРФ» — Петр Алексеенко, Дмитрий Михайлов, Владимир Панченко.

«ЛДПР» — Антон Минаков.

«Единая Россия» — Андрей Турчак, Анастасия Повторейко, Олег Грицаев, Геннадий Григорьев, Андрей Михайлов, Олег Савельев.

«Яблоко» — Артур Гайдук.

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — Олег Брячак.

«Новые Люди» — Андрей Маковский.

17-19 сентября в Псковской области прошло трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Кроме того, граждане выбирали главу Куньинского и Новосокольнического районов. В регионе было открыто 609 избирательных участков.

Ранее сообщалось, что на выборах в Псковское областное Собрание депутатов «Единая Россия» набрала 39,61% голосов избирателей. КПРФ получила 20,74% голосов, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 9,09%, ЛДПР - 8,9%, «Новые люди» - 6,22%, «Яблоко» - 6,2%. Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер.

В региональный парламент прошли шесть партий. «Единая Россия» получает 19 мандатов (6 - по списку и 13 - по одномандатным округам), КПРФ - 3, «Справедливая Россия - За Правду», ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко» - по 1 мандату.

Кроме того, кандидаты от «Единой России» победили во всех 13 одномандатных округах.

Псковское областное Собрание депутатов состоит из 26 депутатов, избираемых на пять лет. Половина парламентариев избирается по одномандатным округам, половина - по партийным спискам.