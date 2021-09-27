Политика

Оргкомитет нового созыва областного Собрания назначил сессию на 30 сентября

Депутаты, избранные в новый состав регионального парламента, впервые собрались вместе – общее собрание депутатского корпуса, организованное Избирательной комиссией Псковской области, состоялось в актовом зале администрации региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Неделю назад в этом зале избирательная комиссия принимала протоколы по итогам голосования, - сказал, приветствуя избранных депутатов, руководитель областного избиркома Игорь Сопов. – Согласно регламенту Собрания первый общий сбор депутатского корпуса организует избирком. Сегодня в 10 утра мы провели заседание, на котором приняли постановление о регистрации депутатов областного Собрания седьмого созыва, избранных по единому избирательному округу, и сейчас мы вручаем им временные удостоверения».

Передавая удостоверения представителям вошедших в региональный парламент политических партий, Игорь Сопов пожелал народным избранникам конструктивной слаженной работы и выполнения данных в ходе предвыборной кампании общений. «Теперь политические противоречия должны уйти в сторону, и каждый из вас должен понимать, что он работает на благо всех избирателей Псковской области, а не сторонников какой-то конкретной партии», - напутствовал победивших на выборах депутатов председатель Избирательной комиссии Псковской области.

Выполнив предусмотренные законодательством процедуры, Игорь Сопов передал слово председателю действующего созыва регионального парламента Александру Котову для дальнейшего ведения заседания.

«Мы должны сформировать организационный комитет, который займется подготовкой первой сессии, на которой будут избраны все руководящие органы Собрания», - обратился к коллегам спикер. В состав оргкомитета вошли представители всех политических партий: от «Единой России» – Александр Котов, Александр Братчиков, Игорь Дитрих, Андрей Козлов, Виктор Остренко, Юрий Сорокин, Армен Мнацаканян и Алексей Севастьянов, от КПРФ – Петр Алексеенко, от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» - Олег Брячак, от ЛДПР – Антон Минаков, от партии «Яблоко» – Артур Гайдук, «Новых Людей» представит Андрей Маковский.

Заседание оргкомитета на правах старейшего по возрасту депутата нового созыва провел Петр Алексеенко. Депутаты назначали дату проведения первой сессии Собрания седьмого созыва – пленарное заседание состоится 30 сентября – и утвердили проект повестки.

Парламентариям предстоит принять структуру Собрания, избрать спикера и его заместителей, своего представителя в Совете Федерации, председателей комитетов и комиссии, а также определить их персональный состав. В повестку также включены вопросы о регистрации политических фракций.

«Предложение у меня следующее, - обратился к коллегам Александр Котов. – Сейчас в структуре областного Собрания – четыре комитета и три комиссии, две из которых (комиссия по противодействию коррупции и комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами областного Собрания) мы обязаны создать по требованию федерального законодательства. При этом законом области определено десять штатных единиц вместе с председателем Собрания. Из опыта работы прошлых лет предлагаю сохранить комитеты, которые есть сейчас, и три комиссии, включая комиссию по вопросам депутатской деятельности и Регламенту».

Александр Котов обратил внимание, что в связи с уменьшением количества депутатов, действующая норма о численности каждого комитета (не менее семи человек), не может быть выполнена – в три комитета войдут по шесть депутатов. Спикер призвал коллег заранее определиться, кто в каком комитете хотел бы работать, чтобы утвердить их персональный состав на первой сессии. Кроме того, Александр Котов напомнил об обязанности предоставить каждой партии, преодолевшей пятипроцентный барьер на выборах, как минимум одну руководящую должность на штатной основе: «Эти вопросы мы будем обсуждать в порядке консультаций между фракциями, чтобы на момент проведения организационной сессии уже было сформировано какое-то согласованное решение».

Председатель Собрания отметил, что в предыдущих созывах фракциям всегда удавалось договариваться по кадровым назначениям, и выразил надежду, что так произойдет и на этот раз.

Напомним, выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва прошли 19 сентября. По их результатам в состав регионального парламента прошли шесть политических партий: Единая Россия – 39,61%, КПРФ –20,74%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 9,09%, ЛДПР – 8,90%, «Новые Люди» – 6,22%, «Яблоко» – 6,20%. Во всех одномандатных округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия».