Политика

Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы на снятие Николая Кузьмина с выборов

Верховный суд РФ 27 сентября отказал в удовлетворении жалобы на решение Псковского областного суда по снятию Николая Кузьмина с выборов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Николай Кузьмин со ссылкой на своего защитника.

У суда не возникло никаких вопросов. Никаких споров при рассмотрении не велось.

«Получается, закон обратной силы нормален и для Верховного суда», - отметил Николай Кузьмин.

Напомним, в августе Псковский областной суд своим решением снял выдвинутого Псковским региональным отделением партии «Яблоко» Николая Кузьмина с выборов в Псковское областное Собрание. Регистрацию кандидата аннулировали в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права.

«Николай Кузьмин является лицом, причастным к деятельности общественного движения, в связи с которой деятельность данного движения запрещена решением суда по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"», - пояснили в региональном избиркоме.

Решением Псковского областного суда административный иск кандидата от «Партии пенсионеров» Джемала Малышева был удовлетворен. Постановление территориальной избирательной комиссии города Пскова о регистрации Николая Кузьмина кандидатом в депутаты Псковского областного Собрания депутатов было признано незаконным.