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Политика

Два депутата заявили о поддержке кандидатуры Бориса Елкина на должность врио сити-менеджера

28.09.2021 10:44|ПсковКомментариев: 0

Два депутата Псковской городской Думы заявили о поддержке кандидатуры Бориса Елкина для назначения на должность временно исполняющего полномочия главы администрации Пскова. Об этом с сессии гордумы 28 сентября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Борис Елкин

«Мы наблюдаем за работой в течение 3 месяцев, видели, что человек активно и глубоко погружался во многие сферы работы муниципалитета. С такой заинтересованностью в работе мы добьемся решения острых вопросов», - высказал мнение депутат Дмитрий Барабанов. Он заявил о поддержке кандидатуры Бориса Елкина.

Депутат Денис Иванов отметил, что знает Бориса Елкина давно. В качестве руководителя проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» он познакомился с Борисом Елкиным через неделю после приезда того в Псковскую область. «Сами видите, что происходит в дорожной отрасли, в этом большая заслуга Бориса Андреевича. С хозяйством города так же профессионально разберется, как и с дорогами», - сказал Денис Иванов.

Теги: #администрация Пскова #Гордума
Источник: Псковская Лента Новостей
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