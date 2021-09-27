Политика

Олег Брячак лишился мандата депутата Псковской гордумы

Досрочно прекращены полномочия депутата Псковской городской Думы Олега Брячака. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы, которая проходит 28 сентября.

За досрочное прекращение полномочий проголосовали в ходе тайного голосования 17 депутатов, два были против.

Напомним, на выборах в Псковское областное Собрание депутатов в сентябре 2021 года «Справедливая Россия» набрала около 9%, партия получит один мандат. Возглавлявшая список партии Елена Драпеко отказалась от депутатского мандата в псковском парламенте, он перейдет к Олегу Брячаку.

Олег Брячак в 2011 и 2016 годах избирался депутатом Псковского областного Собрания депутатов 5-го и 6-го созывов по единому избирательному округу от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия». В 2017 году он перешел в Псковскую городскую Думу.