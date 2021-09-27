Политика

В успехе «Единой России» на выборах есть вклад каждого из пятерки лидеров списка - Путин

В успехе «Единой России» на выборах есть вклад каждого из пятерки лидеров списка. Каждый из пятерки принимал самое активное участие в избирательной кампании. Это отметил президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами федерального списка партии на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«Хочу поблагодарить вас именно как лидеров предвыборного списка партии, за достойный результат. Безусловно, он отражает высокий уровень доверия граждан к самой партии, к ее конкретным делам на благо России и общества», — сказал глава государства.

Самое главное, по словам Владимира Путина, что люди доверяют тем, за кого голосуют.

«Главное — что вы работаете ради здоровья, благополучия, безопасности людей. Они это чувствуют и в достижении успеха партии на выборах, безусловно, есть огромный личный вклад каждого из вас. Кто-то из вас хорошо известен стране, заслуживший уважение общества трудом и талантом, но не только ваш авторитет и заслуги повлияли на выбор людей. Вы принимали самое активное участие и в избирательной кампании, это отдельная конкретная работа. Люди видели ваше подлинное чувство патриотизма, стремление улучшить ситуацию, понимали, как значимы для вас интересы родины, наши традиционные ценности», — отметил президент.

С учетом победы в одномандатных округах, сказал Владимир Путин, «Единая Россия» вновь сформирует конституционное большинство в Госдуме. Партия показала стремление к обновлению и внутреннему развитию.

«Это, безусловно, востребовано обществом. Партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, так и молодых, перспективных. Безусловно, они достойны быть представителями народа в высшем законодательном органе власти», — отметил Владимир Путин на встрече с пятеркой лидеров списка «Единой России».

Глава государства добавил также, что впереди у партии очень много работы.

«На федеральном уровне и в регионах, буквально в каждом городе и поселке», — подчеркнул президент.

По его словам, представители пятерки «Единой России» будут и дальше отстаивать интересы избирателей.

«Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири. Сергей Лавров — комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко — по здравоохранению. Анна Кузнецова — комиссию по защите материнства, детства и защите семьи. И будет прямо координировать это направление в Государственной Думе», — заявил президент России Владимир Путин на встрече с пятеркой лидеров списка «Единой России».

По его словам, в теме международного сотрудничества предстоит много сделать. «Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка близкой нам культуры. Вот здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться в этом направлении», — указал Президент.

Владимир Путин выразил уверенность, что созданные партийные комиссии помогут так выстроить работу, чтобы все наказы избирателей и народная программа партии были полностью выполнены.

«Знаю, что вы сами тоже будете отстаивать интересы своих избирателей по-разному на разных местах. Но все будете так или иначе работать на активе в представительных органах самой партии, работать над реализацией программы, которую справедливо называют народной. Так как она сформирована на основе граждан нашей страны», — заключил он.

Напомним, «Единая Россия» по итогам выборов сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента: в Госдуму прошли 324 кандидата от «Единой России», из них 126 человек по федеральному списку, 198 — по одномандатным округам.