Политика

Кандидатуру на пост спикера обсудили лидеры партийных списков

Губернатор Михаил Ведерников предложил новому депутатскому корпусу регионального парламента поддержать кандидатуру Александра Котова на должность председателя областного Собрания депутатов седьмого созыва. С такой просьбой глава региона обратился к лидерам партийных объединений, вошедших в новый состав Собрания, в ходе начавшихся межпартийных консультаций накануне первой установочной сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Во встрече с главой региона приняли участие Александр Котов («Единая Россия»), Петр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Артур Гайдук («Яблоко») и Андрей Маковский «(Новые люди»). Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак присутствовать не смог.

Михаил Ведерников начал с поздравления избранных депутатов: «Искренне хочу поздравить лидеров списка партий, которые прошли в Собрание седьмого созыва. Закончилась выборная кампания и пора обещаний, наступает важный ответственный и длительный период работы, когда мы конкретными делами и умением договариваться должны доказать жителям Псковской области, что они сделали правильный выбор».

Губернатор подчеркнул, что в шестом созыве регионального парламента под председательством Александра Котова была выстроена конструктивная работа. «Было многое сделано, и мы видим, что принятые решения были правильными», - дал оценку деятельности Собрания и лично его председателя Михаил Ведерников.

Александр Котов поблагодарил главу региона за сказанные слова, а также своих коллег за конструктивную работу. «Нам не всегда приходилось принимать популярные решения - такая работа, но по сложным принципиальным вопросам нам удавалось выработать общую позицию», - сказал Александр Котов. Он призвал депутатов сосредоточиться не на партийных задачах и амбициях, а объединить усилия для решения конкретных задач. «Мы должны в рамках Собрания искать компромисс и слышать друг друга», - подчеркнул Александр Котов.

Он попросил коллег поддержать его кандидатуру на предстоящей сессии: «Я всегда старался так организовать работу Собрания, чтобы было равенство партий независимо от численности фракций, старался использовать справедливый подход, и в случае избрания намерен также строить работу и дальше».

«Мы считаем себя оппозиционной партией, но у нас общая задача – улучшить жизнь населения Псковской области, поэтому мы за конструктивный диалог», - озвучил позицию КПРФ Пётр Алексеенко.

Антон Минаков назвал деятельность предыдущего созыва Собрания продуктивной, поблагодарил коллег за поддержку инициированных фракцией ЛДПР законопроектов и выразил надежду, что новый состав депутатского корпуса также сможет выстроить работу эффективно.

«Мы только за плодотворное сотрудничество всех партий – двух мнений тут быть не может, и это движение должно быть взаимным» - высказал представитель Яблоко Артур Гайдук.

Представитель партии «Новые Люди», впервые вошедшей в состав регионального парламента, Антон Маковский также подтвердил готовность к диалогу. «Мы готовы поддерживать конструктивные решение, направленные на благо жителей региона», - сказал он.

Напомним, выборы спикера регионального парламента состоятся 30 сентября на сессии. Голосование будет тайным.