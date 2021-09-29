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Политика

КПРФ не планирует вносить собственную кандидатуру на должность председателя областного Собрания

29.09.2021 14:11|ПсковКомментариев: 1

КПРФ не планирует вносить собственную кандидатуру на должность председателя Псковского областного Собрания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко.

Вопрос о поддержке кандидатуры Александра Котова коммунисты рассмотрят дополнительно. Возможность выдвижения представителей КПРФ на должности председателей парламентских комитетов пока не обсуждалась, добавил Петр Алексеенко.

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников предложил новому депутатскому корпусу регионального парламента поддержать кандидатуру Александра Котова на должность председателя областного Собрания депутатов седьмого созыва. С такой просьбой глава региона обратился к лидерам партийных объединений, вошедших в новый состав регионального парламента, в ходе начавшихся межпартийных консультаций накануне первой установочной сессии.

«Мы считаем себя оппозиционной партией, но у нас общая задача – улучшить жизнь населения Псковской области, поэтому мы за конструктивный диалог», - озвучил ранее позицию КПРФ Петр Алексеенко.

Теги: #псковское областное собрание #КПРФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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