Политика

Председатель ФНПР призвал профсоюзы отследить исполнение предвыборных обещаний партий

Председатель федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков присоединился к встрече с председателями членских организаций Псковского облсовпрофа сегодня, 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Во встрече приняли участие председатель ассоциации ТООП федерации независимых профсоюзов России в СЗФО, председатель союза организаций профсоюзов «‎Новгородская областная федерация профсоюзов» Василий Федосов, секретарь ФНПР, представитель ФНПР в Северо-Западном федеральном округе Ольга Федулова, председатель Псковского регионального союза организаций профсоюзов «‎Псковский областной совет профессиональных союзов» Игорь Иванов, заместитель председателя Псковского облсовпроф Андрей Стегний, другие члены ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ФНПР в СЗФО и представители общественности.

Михаил Шмаков заметил, что в настоящий момент основной задачей профсоюзов является исполнение тех обещаний, которые были даны в России во время предвыборной кампании и находятся в поле деятельности профсоюзных организаций.

«Прошли выборы, дальше должна начаться эффективная работа. Более того, было высказано много различных обещаний, в том числе от тех партий, которые вошли в состав Госдумы. Некоторые их этих обещаний лежат в поле нашей деятельности, и мы, соответственно, должны отследить их исполнение», - сказал Михаил Шмаков.

Председатель ФНПР подчеркнул, что профсоюз - экономическая организация, основными направлениями деятельности которой являются достойные зарплаты и рабочие места, охрана труда и техника безопасности на рабочем месте, а также выполнение социальных гарантий, которые прописаны в законодательстве. К таковым, отметил он, относятся пенсии, различные виды пособий, обязательное медицинское страхование и другие.

«Наш упор должен быть на заседания трехсторонних комиссий, возможно, корректировка трехсторонних соглашений и конкретный разговор по ускорению экономического развития регионов и страны в целом», - добавил Михаил Шмаков.