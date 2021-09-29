Председатель ФНПР призвал профсоюзы отследить исполнение предвыборных обещаний партий

Председатель федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков присоединился к встрече с председателями членских организаций Псковского облсовпрофа сегодня, 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Во встрече приняли участие председатель ассоциации ТООП федерации независимых профсоюзов России в СЗФО, председатель союза организаций профсоюзов «Новгородская областная федерация профсоюзов» Василий Федосов, секретарь ФНПР, представитель ФНПР в Северо-Западном федеральном округе Ольга Федулова, председатель Псковского регионального союза организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» Игорь Иванов, заместитель председателя Псковского облсовпроф Андрей Стегний, другие члены ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ФНПР в СЗФО и представители общественности.
Михаил Шмаков заметил, что в настоящий момент основной задачей профсоюзов является исполнение тех обещаний, которые были даны в России во время предвыборной кампании и находятся в поле деятельности профсоюзных организаций.
«Прошли выборы, дальше должна начаться эффективная работа. Более того, было высказано много различных обещаний, в том числе от тех партий, которые вошли в состав Госдумы. Некоторые их этих обещаний лежат в поле нашей деятельности, и мы, соответственно, должны отследить их исполнение», - сказал Михаил Шмаков.
Председатель ФНПР подчеркнул, что профсоюз - экономическая организация, основными направлениями деятельности которой являются достойные зарплаты и рабочие места, охрана труда и техника безопасности на рабочем месте, а также выполнение социальных гарантий, которые прописаны в законодательстве. К таковым, отметил он, относятся пенсии, различные виды пособий, обязательное медицинское страхование и другие.
«Наш упор должен быть на заседания трехсторонних комиссий, возможно, корректировка трехсторонних соглашений и конкретный разговор по ускорению экономического развития регионов и страны в целом», - добавил Михаил Шмаков.