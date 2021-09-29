Политика

Депутаты-оппозиционеры озвучили планы по работе в руководстве областного парламента

В рамках межпартийных консультаций с участием губернатора, прошедших накануне первой сессии VII созыва, лидеры партийных списков озвучили должности, которые готовы занять – требование о предоставлении каждой политической партии, имеющей представительство в региональном парламенте, должности в руководстве на постоянной профессиональной основе определено федеральном законодательством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Так, коммунисты будут претендовать на должность заместителя председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. При поддержке депутатского корпуса ее может получить Петр Алексеенко.

Представитель партии ЛДПР Антон Минаков обозначил свое намерение занять должность заместителя председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Артур Гайдук от «Яблока» готов работать в комитете по труду и соцполитике в должности заместителя председателя. Для этого ему придется оставить работу на станции скорой помощи.

Избранный в новый созыв Собрания представитель партии «Новые люди» Андрей Маковский хочет попробовать силы в комитете по законодательству и местному самоуправлению. Эту должность в случае поддержки коллег самый молодой депутат седьмого созыва (накануне основного дня выборов ему исполнилось 30 лет) займет на штатной основе.

Добавим, что ранее лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак отказался от штатной должности в Собрании – это заявление депутат сделал после подведения итогов выборов.

Таким образом, оппозиционные депутаты получат не менее четырех из десяти имеющихся в Собрании штатных должностей. Кадровые решения будут приняты тайным голосованием на сессии, которая состоится 30 сентября.