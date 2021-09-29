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Политика

Артур Гайдук: Спикер Псковского областного Собрания должен быть оппозиционным

29.09.2021 17:05|ПсковКомментариев: 1

Спикер регионального парламента, в котором подавляющее большинство депутатских мандатов имеет партия власти, должен быть избран от одной из оппозиционных партий. Такое мнение в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей высказал депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук.

«На сегодняшней встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым я уже высказал мнение о том, что выборы спикера областного Собрания - это фикция. По моему глубокому убеждению, при таком перевесе депутатов от партии власти, как в новом созыве - 19 из 26 - спикер должен быть избран от оппозиционной партии, чтобы уравновесить (соотношение депутатов, избранных от партии власти и от оппозиционных партий — ред.)», - сказал парламентарий

В то же время Артур Гайдук высказал уверенность, что при таком численном перевесе депутатов-единороссов за оппозиционного спикера никогда не проголосуют. «Хотя мировая практика такова, что, если подавляющее большинство депутатов избраны от одной партии, то спикер избирается из другой партии. Во многих странах это законодательно закреплено. Поэтому не нахожу возможным голосовать за Александра Котова как за спикера», - пояснил Артур Гайдук.

Депутат также добавил, что намерен выдвигаться на пост заместителя председателя комитета по труду и соцполитике. Проведены предварительные консультации по данному вопросу. В случае положительного решения этого вопроса Артуру Гайдуку придется оставить работу на станции скорой помощи.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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