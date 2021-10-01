Политика

Артур Гайдук: Вслед за снижением расходов на медицину и социалку следует ждать новых сюрпризов

Вслед за снижением расходов на медицину и социалку следует ждать новых сюрпризов. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук о сокращении расходов на здравоохранение и социальную сферу в проекте бюджета на будущий год.

«Каждую победу на выборах, не обращая даже внимания на то, что победа эта ими самими же и сфабрикована, власти воспринимают как некий кредит доверия. И сразу после выборов начинают его реализовывать закручиванием гаек. А потом, перед следующими выборами, кидают какую-нибудь кость, типа ремонта дорог или десяти тысяч пенсионерам. И начинается новый цикл», - считает Артур Гайдук.

«После выборов президента в 2018 году нам "подарили" повышение пенсионного возраста, в этот раз – очередное снижение расходов на медицину и социалку и очередное укрепление силовиков. В ближайшее время, думаю, будет что-нибудь еще, наверняка, не менее "приятное". До 2024 года то пока далеко – можно и порезвиться. Воистину, как голосуем, так и живем – хороший получился мем у Льва Шлосберга, универсальный», - высказался депутат.