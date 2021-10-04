Политика

Александра Борисова рассматривают на должность замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме

Кандидатуру руководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», избранного депутата Госдумы Александра Борисова предлагают на должность заместителя руководителя фракции «Единой России» в нижней палате парламента. Об этом сообщает официальный телеграм-канал партии.

На должности руководителей внутрифракционных групп - заместителей руководителя фракции предложены кандидатуры Александра Борисова, Владимира Иванова, Ивана Квитки, Виктора Селиверстова, Адальби Шхагошева.

«У нас еще есть позиции по содержательной работе партии. По этому направлению предлагаются также для избрания на должности заместителей руководителя фракции Исаев Андрей Константинович, Ревенко Евгений Васильевич, Морозов Сергей Иванович и Кастюкевич Игорь Юрьевич», - сказал председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро высшего и генерального советов партии.