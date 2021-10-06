Политика

Андрей Турчак вновь избран первым вице-спикером Совета Федерации

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак вновь избран первым вице-спикером Совета Федерации. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «Единой России».

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Напомним, Андрей Турчак входил в пятерку лидеров списка партии «Единая Россия» под №2 на выборах в Псковское областное Собрание депутатов VII созыва. «Единая Россия» получила большинство голосов избирателей.

30 сентября Андрея Турчака избрали представителем в Совете Федерации от регионального парламента.

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Андрей Турчак являлся депутатом Псковского областного Собрания IV и VI созыва - с марта по июль 2007 года и с октября по ноябрь 2017 года.

6 июля 2007 года его наделили полномочиями сенатора от Псковского областного Собрания депутатов (в феврале 2009 назначен губернатором Псковской области), во второй раз - 2 ноября 2017 года. С 23 сентября 2020 года Андрей Турчак - первый заместитель председателя Совета Федерации.