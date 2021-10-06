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Политика

«Гайд-парк»: Дмитрий Пермяков о смысле деятельности депутата от оппозиции. ВИДЕО

06.10.2021 14:23|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 6 октября. Гостем студии стал депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о работе в гордуме, о планах, взаимодействии с исполнительной властью, о смысле деятельности депутата от оппозиции в представительном органе власти, о правильном городском планировании и возвращении пешеходных переходов.

Также Дмитрий Пермяков поделился планами на большой избирательный цикл 2022 года.

Теги: #эхо москвы в пскове #Гайдпарк
Источник: Псковская Лента Новостей
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