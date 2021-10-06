Политика

Дмитрий Пермяков: Псковское «Яблоко» выполнило программу-минимум на выборах

Псковское «Яблоко» выполнило программу-минимум на выборах в сентябре - посрамило скептиков, которые говорили, что партия не сможет сохранить фракцию в Псковском областном Собрании депутатов. Об этом в программе «Гайд-парк» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 6 октября заявил депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков.

Партия рассчитывала увеличить фракцию в региональном парламенте, как минимум, вдвое за счет побед в одномандатных округах. «Я лично шел на победу в своем округе», - сказал Дмитрий Пермяков. Он отметил, что провел интенсивную избирательную кампанию в статусе лица, аффилированного с иностранным агентом.

«Не исключаю, что и мы делали ошибки. Было и административное давление», - оценил работу партии «Яблоко» депутат. На результат, по мнению Дмитрия Пермякова, могли повлиять и фальсификации, возможность которых он не исключает.

Гость студии также дал оценку работе Псковской городской Думы. Деятельность представительного органа местного самоуправления он оценивает «на четверочку»: есть независимые депутаты, дискуссии, бывают «контры» между главой администрации и главой города. К оппозиции прислушиваются слабо, а если через комитет удается провести какой-либо вопрос, потом он часто не рассматривается на сессии. «Есть возможность высказываться, подавать поправки в бюджет. Это предстоит в ближайшее время. Есть возможность голосовать против бюджета, не поддерживать отчет главы администрации», - сказал Дмитрий Пермяков.

На вопрос, будет ли он критиковать и. п. главы администрации Пскова Бориса Елкина, депутат заметил: «Я не считаю, что должен критиковать по умолчанию нового главу. Если он даст поводы».

Пока сделанное Борисом Елкиным вызывает у представителя партии «Яблоко» скорее позитивное впечатление. «Велодорожки начали делать, не очень грамотно, но, тем не менее, они делаются. Перестали ликвидировать пешеходные переходы. Хотя это начали делать при предыдущем главе. Я оцениваю его, скорее, осторожно, комплиментарно», - сказал депутат. По словам Дмитрия Пермякова, пока он не знает – что это: предвыборные действия или реальная позиция.

Гость студии прокомментировал решение Псковской городской Думы отклонить протест прокуратуры на норму, позволяющую депутатам согласовывать кандидатуры заместителей главы администрации города и руководителей муниципальных предприятий. По словам Дмитрия Пермякова, администрация Псковской области постоянно пытается избавить гордуму от части полномочий, но муниципальные депутаты резко против лишения значимой части важных полномочий.

Оценивая в целом роль псковского отделения «Яблока» в этой политической партии, Дмитрий Пермяков не согласился, что это «радикальная оппозиция». Скорее, это политическая сила, представители которой могут высказывать свое мнение без оглядки на последствия. «Для "Яблока" ничего не потеряно. Несмотря на все некрологи, «Яблоко» сохранилось как единственная легальная политическая сила», – заявил депутат. Он объяснил, почему партия не прошла в Госдуму. По его мнению, многие избиратели склонны голосовать протестно, а все их голоса собрала КПРФ, ставшая «локомотивом протеста». Люди, недовольные действиями власти, сохраняются - и следующий выборный цикл может изменить очень многое, считает Дмитрий Пермяков.