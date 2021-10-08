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Политика

Александр Братчиков о пользе парламентского часа и планировании бюджета региона

09.10.2021 14:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», вышедшей на радио «Эхо Москвы» в Пскове 8 октября. Гостем студии стал вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Ведущий Максим Костиков вместе с радиослушателями обсудил с ним взаимодействие фракций в региональном парламенте, механизм работы парламентского часа и планирование бюджета Псковской области на 2022 год.

 

Радиослушатель: В связи с тем, что численность Псковского областного Собрания депутатов уменьшилась, изменились соотношения оппозиции и представителей правящей партии. Как вы думаете, это повысит эффективность работы органов власти? Заставит ли это оппозицию искать какие-либо новые тактические решения или, в принципе, в работе областного Собрания ничего не изменится?

Александр Братчиков: Не столько оппозиция измеряет эффективность работы Псковского областного Собрания, сколько те личности, которые были в него избраны. Фракция может состоять и из одного человека, но если он будет личностью, будет защищать и отстаивать интересы избирателей, то с ним будут неизбежно считаться. Если это будет некая профанация, то ничего в этом плане не изменится. Я настроен на конструктивный диалог со всеми, в том числе с силами оппозиции. И, я думаю, мы сможем договориться. Как уже показало голосование за избрание рабочих органов Псковского областного Собрания депутатов, все между собой могут договориться. 

Максим Костиков: Насколько мне известно, в нашем парламенте последние 20 лет доминируют две точки зрения. Одна из которых «давить и не пущать», а другая - разговаривать. При сегодняшнем раскладе, когда в региональном парламенте абсолютное большинство у «Единой России», есть ли у ваших однопартийцев желание разговаривать с оппозицией или, как говорится, загнать их «под плинтус», чтобы не вылезали?

Александр Братчиков: Моя позиция - однозначно нужно разговаривать. Если давить, то это сработает как пружина - в определенный момент она может сломаться и привести к непредсказуемой ситуации. Мы же помним, как произошла революция в 1917 году: под давлением пружина сломалась, и все пошло по тому сценарию, который никто даже предвидеть не мог. Необходимо разговаривать, необходимо слышать.

Если оппозицию поддержали жители и доверили ей выражать свои интересы, то к ним нужно прислушиваться. Идти у них на поводу или не идти (я специально сказал «на поводу», потому что зачастую именно такие решения предлагаются), решат все депутаты. Но выслушать их и поговорить нужно обязательно.

Максим Костиков: Многие, узнав о вашем решении вернуться в областное Собрание, предполагали, что вы будете претендовать чуть ли не на пост спикера. Были ли такие мысли, или это высказывания из серии телеграм-мифов и каких-то конспирологических теорий?

Александр Братчиков: Это телеграм-мифы. Я считаю, что Александр Алексеевич Котов - достойный председатель Псковского областного Собрания. Человек, который прошел огонь и воду. Начиная со специалиста в Струго-Красненском районе, он вырос сначала до главы района, потом - до заместителя губернатора, в статусе которого отработал достаточно долгое время и показал себя эффективным управленцем. Сейчас, уже около 10 лет, он работает председателем Псковского областного Собрания. Тот опыт, который он наработал, и то уважение, с которым к нему относятся и избиратели, и депутаты, говорят сами за себя.

Максим Костиков: Вы принимали участие в консультациях по формированию структуры областного Собрания. Как удалось достичь того, что в этот раз процесс прошел, как говорится, без сучка и без задоринки? Не так давно у вас был опыт прохождения похожей процедуры в стенах Псковской городской Думы, где было не все так гладко, а здесь почти всех руководителей удалось избрать почти единогласно, без особой конкуренции.

Александр Братчиков: Отвечу одним словом: опыт. Невозможно стать победителем, не пройдя поражения.

Максим Костиков: Как вы оцениваете механизм работы парламентского часа, когда представители исполнительной власти приходят и по каким-то острым проблемным вопросам отчитываются перед депутатами, задают вопросы. Насколько это приводит к конкретным переменам? Вы видите коэффициент полезного действия от этого формата? Можно ли сказать, что это влияет на работу исполнительных органов власти?

Александр Братчиков: Я считаю, что парламентский час обязателен и очень нужен. На него выносятся закостенелые проблемы, которые не удается решить в обычном формате, в рамках работы только органов исполнительной власти.

Безусловно, это возможность высказаться, возможность услышать, стать участником решения проблемы и вести постоянный мониторинг ситуации, чтобы проблема была решена. Я считаю, что инструмент парламентского часа должен быть, и он будет работать в следующем созыве.

Максим Костиков: Как вы оцениваете коэффициент полезного действия? Мы часто говорим, что исполнительная власть имеет влияние на депутатский корпус. А имеет ли депутатский корпус влияние на исполнительную власть?

Александр Братчиков: В качестве примера могу привести проект «Чистая вода», решение по которому областное Собрание сформировало после доклада председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова. На данный момент уже удалось запланировать средства в региональном бюджете на проектирование и строительство станции умягчения воды для города Пскова. Это один из больных вопросов, который я хорошо помню, и в решении которого я непосредственно участвовал.

Максим Костиков: Вы возглавили бюджетный комитет, и прямо сейчас предстоит включаться в работу по формированию бюджета области на 2022 год. Есть сегодня понимание того, каким будет бюджет на 2022 год? Проводятся ли консультации с профильными комитетами и финансовым управлением? Можно ли говорить об увеличениях относительно 2021 года?

Александр Братчиков: Бюджет будет внесен в Псковское областное Собрание до 1 ноября текущего года. На данном этапе проводятся консультации. Но пока что мы общаемся без каких-либо конкретных цифр, потому что они еще не все доведены со стороны Минфина. В ближайшее время бюджет уже будет отправлен в Минфин на первое согласование, а затем его передадут в региональный парламент для ознакомления, внесения поправок и утверждения его в первом чтении. Мы его сейчас ждем. Пока еще в полностью сформированном виде он к нам не поступал. Пока мы просто проводим отдельные консультации с комитетами.

Максим Костиков: Каково ваше отношение к согласительной комиссии, которая будет утверждать бюджет? Это рабочий механизм или это больше политический механизм? Скажем так, есть ли реальная возможность у представителей депутатского корпуса на что-то повлиять или это такое церемониальное действие, и бюджет остается таким, каким его и внесла администрация?

Александр Братчиков: Механизм очень рабочий. Я отвечу таким образом: для принятия бюджета города Пскова в 2020 году мы создавали аналогичную комиссию для того, чтобы более эффективно рассмотреть расходование бюджетных средств. Эта комиссия уже отработала в прошлом году. Я думаю, что ответил на вопрос о том, насколько необходимо делать это в Псковском областном Собрании.

Максим Костиков: Депутаты от оппозиции в прошлые годы критически отмечали, что многие позиции бюджета скрыты в так называемых целевых программах, где за программу голосуют целиком, и она является составной частью бюджета. При этом четко не прописано, на что эти средства пойдут, и это решает сама администрация области. Существует ли такая проблема?

Александр Братчиков: Нет, все всегда прописано. Я еще не разбирался глубоко в бюджете области, но в бюджете города такого нет. Все программы четко прописаны по всем цифрам, и любое изменение в программу - это изменение в бюджет, которое идет через законы Псковской области. 

Теги: #псковское областное собрание #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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