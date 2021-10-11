Политика

Анастасия Повторейко о новых вызовах и первостепенных задачах

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 11 октября. Гостем студии стала депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о новых вызовах на посту депутата регионального парламента и первостепенных задачах.

- Анастасия Викторовна, вы - профессиональный врач, впервые избраны в областное Собрание депутатов. Насколько это серьезный вызов для вас, испытываете ли волнение?

- Бесспорно, это вызов. В представительном органе власти должны быть профессиональные люди с хорошим жизненным опытом. Нужно в чем-то разбираться, быть уверенным в своих действиях и в своих знаниях. Только тогда может быть реальный результат. Это касается всех сфер. Сейчас эпидемиологическая обстановка требует специалистов на местах во всех сферах. Это, конечно же, вызов.

Депутат регионального парламента — это серьезный статус. И я всегда очень внимательно отношусь к поставленным задачам, чтобы соответствовать требованиям, которые мне предъявляются. Огромное доверие жителей Псковской области и партии для меня важно. Работа только начата, она всеобъемлющая. Это испытание для меня лично.

- А как вообще принимали решение пойти на выборы в законодательный орган? Были ли сомнения? Советовались ли с коллегами — и как они отнеслись к вашему решению?

- Когда поступило такое предложение, решение принималось взвешенно. Врач может быть хорошим политиком, мы неоднократно это видели: главные врачи были депутатами Псковского областного Собрания. Я с ними советовалась, когда мне поступило предложение. Как человек, ответственно подходящий ко всем вопросам, взвешивала все «за» и «против».

Все наши действия должны быть направлены на благо людей. Именно поэтому многие главные врачи были депутатами Псковского областного Собрания и остаются в политике: сообща, едино, синхронно.

- Продумываете ли, как будете совмещать работу в должности главврача инфекционной больницы с деятельностью в областном Собрании?

- Политическая многозадачность, действительно, всеобъемлющая, учитывая имеющиеся проблемы. Прежде всего, я являюсь руководителем молодого медицинского медучреждения. Недавно отметили первый год его работы. Конечно же, очень много вопросов, многое хочется сделать, воплотить идеи, сделать инфекционную больницу клинической, учреждением, которое будет иметь свою учебно-педагогическую базу. Интерес к развитию очень значимый, потому что поставлено много целей. Причем эти цели захватывают другие позиции, которые пока нетронуты в Псковской области, находятся на низкой ступени развития.

При этом политика — серьезный блок в моей жизни. Возможно совмещение только в параллели, в синхронизации, иначе никак.

- Какие направления здесь считаете для себя важнейшими, первостепенными?

- Если смотреть на здравоохранение глобально, сохраняется и остается актуальной проблема кадрового дефицита. Сейчас происходят исторические вещи — это создание учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ, который позволит развиваться Псковской области в сфере здравоохранения, лечебного дела. Только таким образом сможем взрастить своих собственных врачей, сможем улучшить кадровый вопрос. И это, действительно, можно сделать в ближайшую пятилетку.

Не забываем и про программу «Земский доктор», модернизацию первичного звена здравоохранения, строительство ФАПов, учебных лабораторий, закупку и модернизацию медицинского оборудования.

Это непрерывный процесс. Нельзя сказать, что провели модернизацию 5 лет назад и остановились. Нет. Через 5 лет это уже другое оборудование, другие задачи, другие направления. Это непрерывная машина, которую нужно двигать.

А с комитетом по труду и социальной политикой есть параллели. И я рада, что попала в этот комитет. Изначально очень хотела заниматься социальной политикой, потому что вопросы пенсионного возраста, инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, схожи с нашими проблемами и требуют решения. Например, строительство детского корпуса для меня открыло ряд проблем, которые касаются детей, оставшихся без попечения родителей.

- Как известно, новые многофункциональные медицинские центры в Пскове и Великих Луках были построены после вашего обращения с этой инициативой к президенту России Владимиру Путину. Собираетесь ли, став депутатом регионального парламента, выступить с какими-либо новыми инициативами по развитию сферы здравоохранения?

- Действительно, благодаря обращению к Владимиру Владимировичу Путину и его поддержке мы получили не только многофункциональные медицинские центры, инфекционную службу в обновленном виде, но и огромный опыт создания медицинского учреждения с нуля.

Конечно же, став депутатом регионального парламента, я продолжаю выступать с инициативами, направленными на развитие сферы здравоохранения. Так, необходимо введение единой тарифной сетки для медицинских учреждений всех регионов. Без этого мы не сможем быть конкурентоспособными, привлекать врачей. Без этого у нас нет будущего. Поэтому введение единой тарифной сетки считаю приоритетным направлением в развитии здравоохранения Псковской области.

Кроме того, нужно расширять программу «Земский доктор», модернизировать ее, снижать проходные баллы ЕГЭ (чтобы увеличить целевой региональный набор), предоставлять возможность студентам работать в ковидном госпитале, стать помощниками на скорой медицинской помощи.

Это приоритетные задачи, которые возможно решить в ближайший короткий период.