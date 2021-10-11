Вячеслава Володина избрали спикером Госдумы VIII созыва

В облздраве назвали алгоритм действий для получения QR-кода после вакцинации

Как укрепить дружбу россиян и белорусов, обсудят участники конференции в Пскове

Автомобильная пробка образовалась на улице Юбилейной в Пскове из-за ДТП с фурой