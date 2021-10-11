Вячеслава Володина избрали спикером Госдумы VIII созыва

Вячеслава Володина избрали на должность спикера Государственной Думы VIII созыва по результатам голосования сегодня, 12 октября, пишут российские СМИ.
Вячеслав Володин. Фото: пресс-служба Госдумы
Напомним, 5 октября 2016 года Вячеслав Володин уже избирался председателем Государственной думы.
Первым заместителем председателя Госдумы избран Александр Жуков. Его кандидатуру выдвинула фракция «Единой России». Заместителями стали кандидаты от фракции партии – Алексей Гордеев, Шолбан Кара-оол, Анна Кузнецова, Сергей Неверов, Петр Толстой и Ирина Яровая.