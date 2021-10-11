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Политика

Вячеслава Володина избрали спикером Госдумы VIII созыва

12.10.2021 12:19|ПсковКомментариев: 0

Вячеслава Володина избрали на должность спикера Государственной Думы VIII созыва по результатам голосования сегодня, 12 октября, пишут российские СМИ.

Вячеслав Володин. Фото: пресс-служба Госдумы

Напомним, 5 октября 2016 года Вячеслав Володин уже избирался председателем Государственной думы.

Первым заместителем председателя Госдумы избран Александр Жуков. Его кандидатуру выдвинула фракция «Единой России». Заместителями стали кандидаты от фракции партии – Алексей Гордеев, Шолбан Кара-оол, Анна Кузнецова, Сергей Неверов, Петр Толстой и Ирина Яровая.

Теги: #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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