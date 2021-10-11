Юлия Пожидаева назвала большой потерей для гордумы уход Олега Брячака

Переход лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака в областное Собрание депутатов - большая потеря для Псковской городской Думы. Такое мнение высказала депутат ПГД по одномандатному округу №9 Юлия Пожидаева в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
В то же время, как отметила Юлия Пожидаева, Олег Брячак выступал автором достаточно большого количества законодательных инициатив, и с переходом в региональный парламент ему станет проще донести до других депутатов свою позицию.
«Я постараюсь не подвести Олега Михайловича и сделать все, чтобы голос "Справедливой России" и в дальнейшем был слышен в городской Думе», - сказала Юлия Пожидаева.