Политика

Армен Мнацаканян о решении проблем жителей Псковской области

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стал помощник первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о решении проблем жителей региона на посту депутата регионального парламента.

Любовь Кузнецова: Вы впервые избраны депутатом Собрания, но при этом имеете большой опыт руководящей работы в социальной сфере, объездили весь регион, знаете практически все проблемы людей. С учетом этого, каким вы видите свое место в областном Собрании?

Армен Мнацаканян: Да, была огромная работа. До этого я знал проблемы наших людей, сейчас углубился основательно. Знаю всю проблематику моего региона. Что я вижу? Я могу сказать так: проблем у людей очень много.

С чем мы столкнулись? Возьмем такую простую проблему, как, например, работа «Почты России». Конечно, это глобальная структура, мобильная, но есть те, кто недоволен заработной платой. И это касается не только «Почты России». Найти специалиста — это уже проблема. Второй момент — мы очень часто ругаем наши электросети. Ругаем, что часто происходят отключения. Хорошо, что наш губернатор договорился с президентом по поводу инвестирования в экономику Россетей, но и там беда, так как невозможно найти кадры, которые бы работали. На моем округе — 50 вакансий, но некому идти.

Проблема сотовой связи. В городе устойчивая связь, а в деревнях что нашим жителям сказать? Не все могут купить за 15 тысяч рублей устройство для улучшения качества связи. Я рад, что уже сейчас начали устанавливать вышки в Дуброво в Новоржевском районе и далее.

В Новоржевском и Пушкиногорском районах вообще проблема на проблеме — там водонапорные башни надо чистить или заново строить. Глубокая аналитика должна быть в этом вопросе. И бытовые проблемы сегодня вылезли на новый уровень. Мы про это везде говорили. Этим надо заниматься.

В Псковской области 600 тысяч населения, и мы должны показать, что сотовая связь будет работать. Мы должны делать все возможное. Мы должны доказать, что «Почта России» может работать как следует. Меня радует, что руководители начали все это понимать, но сегодня надо работу перенести в ту плоскость, чтобы существующие бытовые проблемы снимались. Уговорами и сказками мы людей не удержим.

Любовь Кузнецова: Есть ли понимание того, как в областном Собрании вы и ваши коллеги можете способствовать решению, как вы выразились, бытовых, самых близких людям проблем?

Армен Мнацаканян: Я новоиспеченный депутат, но эти проблемы знал, работая в соцзащите. Мы проведем несколько заседаний, установим проблематику и вместе поймем, куда нам двигаться.

Решение вопросов требует ресурсов и средств. Может, придется и аналитику межнациональных программ сделать, чтобы понять, куда мы движемся и ради чего. Мы еще так «жарко» не разговаривали, у нас все впереди.



Любовь Кузнецова: В последние годы вы работали помощником сенатора от Псковской области, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Вы не утратите этот статус, но вместе с тем, поможет ли вам это в должности руководителя фракции «Единой России»? Все-таки нагрузка в одном и в другом направлении достаточно ощутимая.

Армен Мнацаканян: Я по натуре такой человек: чем больше взваливаю на себя проблем, тем легче мне жить. Почему? Мне это поможет работать помощником, руководителем фракции, решать проблемы, которые есть. И у нас плюс в том, что я могу донести проблему до Андрея Анатольевича сразу. Он услышит и возьмет в работу.

Прежде чем «дергать» нашего сенатора, мы должны понимать, что на нашем уровне, на уровне областного Собрания, губернатора, наших руководителей муниципальной власти не сможем решить ту или иную проблему.

Мы будем этот «рычаг» использовать только в том случае, когда понимаем, что требуется вмешательство. Я буду помощником в этих отношениях.

Любовь Кузнецова: Фракция «Единой России» в новом созыве областного Собрания — это 19 человек. Опытных и новичков, представителей самых-самых разных сфер, с самыми разными жизненным и профессиональным опытом. Как вы оцениваете потенциал вашей большой команды из 19 человек? Есть ли понимание, как лучше использовать силы каждого депутата-единоросса?

Армен Мнацаканян: Я могу сказать, что среди 19 человек есть и врачи, и аграрии, и военные, и с образованием руководителей. Есть опытные, которые избираются депутатами несколько раз. Могу сказать так: нужно все использовать по максимуму. Надо советоваться, спрашивать. Мы пришли не для того, чтобы показать, что заняли эти 19 мест, а ради того, чтобы показать, что будем заниматься делом. Мы будем работать максимально, чтобы улучшить жизнь нашего населения.