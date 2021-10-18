Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Узловой город ЛОНГРИД
«Вечевой орден» первый во всём
псков лучший кофе
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
обновленная ипотека
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Политика 18.10.2021 23:573 Прощай, Саша! 19.10.2021 13:490 Сергей Федоров оценил свои шансы занять пост сити-менеджера Пскова 19.10.2021 12:461 Армен Мнацаканян о решении проблем жителей Псковской области 19.10.2021 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Сергеем Федоровым 18.10.2021 23:573 Прощай, Саша! 18.10.2021 14:431 «Постскриптум»: О поствыборном раскладе в Псковской области и новых кадровых назначениях. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 18.10.2021 10:555 Скончалась экс-депутат Псковской гордумы Светлана Андреева 18.10.2021 23:573 Прощай, Саша! 18.10.2021 07:002 В Псковской области снизился темп прироста заболеваемости коронавирусом 19.10.2021 12:011 Труп новорожденного ребенка обнаружили в Пскове 19.10.2021 11:124 Псков готовится встретить первый снег вслед за Петербургом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Армен Мнацаканян о решении проблем жителей Псковской области

19.10.2021 12:46|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стал помощник первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о решении проблем жителей региона на посту депутата регионального парламента.

 

Любовь Кузнецова: Вы впервые избраны депутатом Собрания, но при этом имеете большой опыт руководящей работы в социальной сфере, объездили весь регион, знаете практически все проблемы людей. С учетом этого, каким вы видите свое место в областном Собрании?

Армен Мнацаканян: Да, была огромная работа. До этого я знал проблемы наших людей, сейчас углубился основательно. Знаю всю проблематику моего региона. Что я вижу? Я могу сказать так: проблем у людей очень много.

С чем мы столкнулись? Возьмем такую простую проблему, как, например, работа «Почты России». Конечно, это глобальная структура, мобильная, но есть те, кто недоволен заработной платой. И это касается не только «Почты России». Найти специалиста — это уже проблема. Второй момент — мы очень часто ругаем наши электросети. Ругаем, что часто происходят отключения. Хорошо, что наш губернатор договорился с президентом по поводу инвестирования в экономику Россетей, но и там беда, так как невозможно найти кадры, которые бы работали. На моем округе — 50 вакансий, но некому идти.

Проблема сотовой связи. В городе устойчивая связь, а в деревнях что нашим жителям сказать? Не все могут купить за 15 тысяч рублей устройство для улучшения качества связи. Я рад, что уже сейчас начали устанавливать вышки в Дуброво в Новоржевском районе и далее.

В Новоржевском и Пушкиногорском районах вообще проблема на проблеме — там водонапорные башни надо чистить или заново строить. Глубокая аналитика должна быть в этом вопросе. И бытовые проблемы сегодня вылезли на новый уровень. Мы про это везде говорили. Этим надо заниматься.

В Псковской области 600 тысяч населения, и мы должны показать, что сотовая связь будет работать. Мы должны делать все возможное. Мы должны доказать, что «Почта России» может работать как следует. Меня радует, что руководители начали все это понимать, но сегодня надо работу перенести в ту плоскость, чтобы существующие бытовые проблемы снимались. Уговорами и сказками мы людей не удержим. 

Любовь Кузнецова: Есть ли понимание того, как в областном Собрании вы и ваши коллеги можете способствовать решению, как вы выразились, бытовых, самых близких людям проблем?

Армен Мнацаканян: Я новоиспеченный депутат, но эти проблемы знал, работая в соцзащите. Мы проведем несколько заседаний, установим проблематику и вместе поймем, куда нам двигаться.

Решение вопросов требует ресурсов и средств. Может, придется и аналитику межнациональных программ сделать, чтобы понять, куда мы движемся и ради чего. Мы еще так «жарко» не разговаривали, у нас все впереди.

Любовь Кузнецова: В последние годы вы работали помощником сенатора от Псковской области, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Вы не утратите этот статус, но вместе с тем, поможет ли вам это в должности руководителя фракции «Единой России»? Все-таки нагрузка в одном и в другом направлении достаточно ощутимая.

Армен Мнацаканян: Я по натуре такой человек: чем больше взваливаю на себя проблем, тем легче мне жить. Почему? Мне это поможет работать помощником, руководителем фракции, решать проблемы, которые есть. И у нас плюс в том, что я могу донести проблему до Андрея Анатольевича сразу. Он услышит и возьмет в работу.

Прежде чем «дергать» нашего сенатора, мы должны понимать, что на нашем уровне, на уровне областного Собрания, губернатора, наших руководителей муниципальной власти не сможем решить ту или иную проблему.

Мы будем этот «рычаг» использовать только в том случае, когда понимаем, что требуется вмешательство. Я буду помощником в этих отношениях.

Любовь Кузнецова: Фракция «Единой России» в новом созыве областного Собрания — это 19 человек. Опытных и новичков, представителей самых-самых разных сфер, с самыми разными жизненным и профессиональным опытом. Как вы оцениваете потенциал вашей большой команды из 19 человек? Есть ли понимание, как лучше использовать силы каждого депутата-единоросса?

Армен Мнацаканян: Я могу сказать, что среди 19 человек есть и врачи, и аграрии, и военные, и с образованием руководителей. Есть опытные, которые избираются депутатами несколько раз. Могу сказать так: нужно все использовать по максимуму. Надо советоваться, спрашивать. Мы пришли не для того, чтобы показать, что заняли эти 19 мест, а ради того, чтобы показать, что будем заниматься делом. Мы будем работать максимально, чтобы улучшить жизнь нашего населения.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли наградить Юлию Пересильд как первого актера-космонавта?
В опросе приняло участие 310 человек
19.10.2021, 14:000 Псковская классика: в поисках интерьеров XIX века 19.10.2021, 13:550 Кремль признал долю ответственности за ситуацию с вакцинацией от COVID-19 19.10.2021, 13:520 Интерактив: Рыжая вместо голубой 19.10.2021, 13:490 Сергей Федоров оценил свои шансы занять пост сити-менеджера Пскова
19.10.2021, 13:461 Два проекта благоустройства парка у реки Милевка представили псковичам на выбор 19.10.2021, 13:420 Великолукский театр завершил большие гастроли в Череповце 19.10.2021, 13:411 Игорь Савицкий: Нужно было вводить локдаун с финансовой компенсацией 19.10.2021, 13:241 Трактор с огромной пилой помогает устранять масштабную утечку на Горького в Пскове. ВИДЕО
19.10.2021, 13:160 ПЛН проведет пресс-конференцию о кадастровой стоимости земли в псковских садоводствах 19.10.2021, 13:090 Как шутили старинные клавесинисты, расскажут на лекции в псковской филармонии 19.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким 19.10.2021, 12:561 «Михайловское» поздравило всех причастных с 210-летием пушкинского Царскосельского лицея 
19.10.2021, 12:461 Армен Мнацаканян о решении проблем жителей Псковской области 19.10.2021, 12:371 Только 2000 псковских работодателей готовы оформлять электронный больничный 19.10.2021, 12:300 В Псковской области росгвардейцы выявили 25 нарушений правил хранения оружия 19.10.2021, 12:261 Многодетным семьям в Псковской области компенсируют затраты на борьбу с борщевиком
19.10.2021, 12:240 Псковский омбудсмен рассказал о случаях чрезмерного применения физической силы сотрудниками ФСИН 19.10.2021, 12:081 Признаки «подозрительных» организаций перечислили псковские налоговики 19.10.2021, 12:011 Труп новорожденного ребенка обнаружили в Пскове 19.10.2021, 11:590 «Эхономика»: Игорь Савицкий о новых реалиях бизнеса
19.10.2021, 11:560 Факты незаконной продажи псковским подросткам алкоголя и табака выявила полиция 19.10.2021, 11:440 Жизни еще четырех жителей Псковской области забрал коронавирус 19.10.2021, 11:362 Названы страшнейшие эпидемии в Псковской области до коронавируса 19.10.2021, 11:287 Вирусологи рассказали, когда спадет четвертая волна коронавируса
19.10.2021, 11:252 Пенсионерка попала в больницу после наезда автомобиля в Пскове 19.10.2021, 11:170 Почти 30 млрд рублей дополнительно выделят на поддержку семей с детьми 19.10.2021, 11:124 Псков готовится встретить первый снег вслед за Петербургом 19.10.2021, 11:030 Полмиллиона рублей перевели мошенникам жительницы Пскова
19.10.2021, 11:000 Начинается видеотрансляция пресс-конференции о «подозрительных» налогоплательщиках и электронной подписи 19.10.2021, 10:360 Рассчитаться по долгам до 1 ноября призывает «Псковэнергосбыт» 19.10.2021, 10:340 «Гайд-парк»: Депутат Сергей Федоров о смене власти в Пскове и решении коммунальных проблем 19.10.2021, 10:310 Участок улицы Максима Горького в Пскове закрыт для всех видов транспорта
19.10.2021, 10:212 До 55 тысяч рублей может заработать бухгалтер в Пскове 19.10.2021, 10:169 Главврач Псковской городской поликлиники опровергла слухи о своем уходе с поста 19.10.2021, 10:050 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Петровской и Конной в Пскове 19.10.2021, 10:034 Полицейский подстрелил девушку, спасая ее от похотливой собаки
19.10.2021, 09:530 Водоснабжение в Пскове восстановили по резервной схеме 19.10.2021, 09:524 В Пскове на закупку оборудования для новой школы направят 54 миллиона рублей 19.10.2021, 09:340 В Великолукском районе сгорел дачный дом 19.10.2021, 09:320 Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
19.10.2021, 09:226 Девушка за рулем сбила молодого человека в Пскове 19.10.2021, 09:150 Почти для 70% опрошенных псковских семей важно найти работу в короткие сроки 19.10.2021, 09:002 Псковский воркаут-клуб опубликовал видеоотчет после соревнований 19.10.2021, 08:451 Трубу холодного водоснабжения прорвало на улице Максима Горького в Пскове
19.10.2021, 08:376 Псковичи жалуются на проблемы с холодной водой 19.10.2021, 08:290 Европейская часть России раньше времени погружается в предзимье – синоптик 19.10.2021, 08:200 Интерактив: Еще одна псковская «шестерка» 19.10.2021, 08:150 Архивисты опубликовали данные о населении Пскова и Великих Лук в 1915 году
19.10.2021, 08:000 Игорь Угольников представил фильм, действие которого происходит в Михайловском 19.10.2021, 07:450 35-летний мужчина пропал в Невельском районе 19.10.2021, 07:308 ФНС заинтересовалась чаевыми самозанятых 19.10.2021, 07:151 Сергей Гунько покинул пост главного тренера ФК «Луки-Энергия»
19.10.2021, 07:000 Россия приостановит работу представительства при НАТО с 1 ноября 19.10.2021, 01:030 Губернатор оценил динамику ревакцинации от коронавируса в Псковской области 19.10.2021, 00:422 Коечный фонд для COVID-больных увеличили в Псковской области 18.10.2021, 23:573 Прощай, Саша!
18.10.2021, 23:330 Псковичам предлагают принять участие в переписи населения на портале госуслуг 18.10.2021, 23:260 В Пскове решили вопрос с помещением для репертуарного театра NOSTOS 18.10.2021, 23:062 Латвия вводит жесткий локдаун из-за коронавируса 18.10.2021, 22:414 Полиция ищет свидетелей смертельного «тест-драйва» под Псковом
18.10.2021, 22:064 В реанимации псковской инфекционки доступна услуга «Видеозвонок» 18.10.2021, 21:480 Бежаницкий педагог приняла участие во всероссийском форуме классных руководителей 18.10.2021, 21:380 Псковские рукопашники завоевали семь медалей на турнире «Надежды России» 18.10.2021, 21:277 С 1 ноября в Петербурге вводятся QR-коды
18.10.2021, 21:140 Водитель «Шкоды» погиб на автодороге Остров - Новоржев 18.10.2021, 21:011 В Псковской области от гриппа привились почти 85 тысяч человек 18.10.2021, 20:350 Заключен контракт на строительство пешеходного моста в Усвятах 18.10.2021, 20:170 «Подозрительные» налогоплательщики и электронная подпись станут темами пресс-конференции ПЛН
18.10.2021, 19:520 Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Псковском районе 18.10.2021, 19:380 Коммунальщики Пскова переходят в режим повышенной готовности из-за понижения температуры 18.10.2021, 19:016 Путин предложил выплату в миллион за третьего ребенка на Дальнем Востоке 18.10.2021, 18:242 «Сколково» принимает от псковичей заявки на конкурс решений в сфере инфотехнологий
18.10.2021, 18:050 В псковском драмтеатре состоится премьера спектакля «Пленные духи» 18.10.2021, 17:561 Опубликованы фотографии новых катеров для перевозки пассажиров на Талабские острова 18.10.2021, 17:524 Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений из-за COVID-19 18.10.2021, 17:457 Жителям Пскова посоветовали ходить по городу в яркой одежде
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru