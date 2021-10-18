Политика

Сергей Федоров оценил свои шансы занять пост сити-менеджера Пскова

Депутат городской Думы (фракция КПРФ) Сергей Федоров оценил свои шансы на победу в конкурсе замещения должности главы администрации Пскова. Свое мнение он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Насколько мне известно, на сегодняшний день еще никто не подал документы на конкурс, и я сам сделаю это завтра утром», - подчеркнул Сергей Федоров.

Он отметил, что уже не первый раз участвует в конкурсе на замещение должности сити-менеджера, и имеет соответствующие образование и стаж работы.

«У нас есть конкурсная комиссия, пусть она и оценит кандидатов. Я расцениваю свои шансы как обычные. Будем смотреть», - сказал Сергей Федоров.

Говоря о мотивах участия в конкурсе, депутат пояснил, что имеет определенное видение того, как можно развивать Псков даже в рамках «скудного городского бюджета». В заключение Сергей Федоров оценил этот этап своей биографии и как личный карьерный рост, и как возможность роста и развития для областного центра.