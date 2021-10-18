Политика

На выборах в гордуму обостряется персонификация кандидатов - Сергей Федоров

На выборах в Псковскую городскую Думу обостряется персонификация кандидатов, заявил депутат ПГД (фракция КПРФ), руководитель городской «Специализированной службы» Сергей Федоров в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Всегда, в любой политике конкуренцию составляет не партия, а персоны. Те люди, которые выдвинуты партией. На уровне муниципалитета персонификация еще больше обостряется», - отметил Сергей Федоров, оценивая шансы КПРФ на предстоящих выборах по сравнению с партией власти.

При этом, выборы в Псковскую городскую Думу он считает важным событием. «Городская Дума - это самая интересная Дума. Здесь даже интереснее, чем в областном Собрании. Мы реально видим плоды своей работы и можем влиять на те или иные процессы. Гордума позволяет решать или не решать, "замыливать", очень многие вопросы в городе», - высказал свое мнение гость студии.