Политика

Коммунисты обсудили агитацию на выборах в Псковскую гордуму

Коммунисты начали обсуждать агитацию на предстоящих выборах в Псковскую городскую Думу. Об этом сообщает телеграм-канал отделения КПРФ Псковской области.

Фото: телеграм-канал «КПРФ Псковской области»

Так, 20 октября состоялось совместное заседание комитета Псковского городского отделения КПРФ и ОД «За новый социализм». Участники совещания рассмотрели множество вопросов, касающихся приема в партию и предстоящих выборов в Псковскую гордуму. Также они запланировали агитационные мероприятия и провели ротацию кадров.

«Одним из самых важных вопросов стало создание координационного совета, в который войдут представители КПРФ и ОД "ЗНС" для более эффективной работы в период подготовки к выборам», - подчеркнули члены партии.