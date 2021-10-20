Игорь Иванов рассказал о роли профсоюзов в политике

Профсоюзы занимают положение вне политики, но в широком смысле они во многом политику и делают. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.
Такое мнение он выразил, отвечая на вопрос о возможности профсоюзных организаций влиять на принятие решений на всех уровнях власти в стране. По его словам, одобрение практически любого проекта социальной направленности в России не проходит без рассмотрения Российской трехсторонней комиссией, в которой у профсоюзных организаций, отметил Игорь Иванов, есть серьезное представительство. Также он заметил, что профсоюзы представлены в Государственной Думе и в других органах власти.
«Поэтому профсоюзы стараются контролировать ситуацию и влиять на нее, а где-то - и управлять ею», - добавил председатель Псковского областного совета профсоюзов.